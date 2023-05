Koïos Intelligence veut révolutionner par l’IA le magasinage d’assurances

Koïos Intelligence, une jeune entreprise québécoise qui propose aux professionnels de l’assurance un assistant conversationnel doté d’intelligence artificielle (IA), vient de conclure une ronde de financement de 6,5 millions de dollars avec la participation de Propulia Capital, Développement économique Canada, Exportation et développement Canada, la Caisse Desjardins des Technologies et d’autres investisseurs privés.

Ce nouvel investissement permettra à Koïos de se déployer rapidement sur de nouveaux marchés et de poursuivre le développement de son assistant virtuel.

« Notre croissance a été importante depuis le lancement de l’entreprise et cette ronde de financement nous permettra de solidifier davantage notre stratégie d’affaires », déclare Mohamed Hanini, président, directeur général et chef de la technologie de Koïos Intelligence. « À moyen terme, notre objectif est de devenir le premier assistant conversationnel dans l’industrie des assurances au Canada et aux États-Unis et de révolutionner ainsi la façon dont on magasine les protections d’assurance. »

Selon la société, elle a pu, en combinant les connaissances des experts en assurance, en finance et en IA, identifier une inadéquation entre la façon dont les courtiers vendent actuellement les assurances et la façon dont les consommateurs souhaitent les acheter.

« En 2022, explique Koïos, la très grande majorité des ventes d’assurance se faisaient encore par téléphone ou en personne et nécessitaient en moyenne plus d’une heure. Cependant, les nouvelles générations de consommateurs ont des exigences sophistiquées et, selon un sondage mené par Koïos Intelligence, 75 % d’entre eux s’attendent à avoir une réponse d’un agent en moins de 5 minutes. Plus encore, 65 % des consommateurs préfèrent les plateformes en ligne aux centres d’appel pour le magasinage de leurs assurances. »

L’assistant conversationnel propulsé par l’IA Olivo de Koïos agit comme intermédiaire virtuel entre le courtier d’assurance et le consommateur, lui permettant de magasiner différentes options de protections, et même de conclure des achats d’assurances, tout en posant ses questions à l’assistant virtuel.

Olivo utilise l’IA multimodale, un type d’intelligence artificielle dans lequel plusieurs canaux de transmission d’informations (texte, voix, image) sont utilisés lors de l’entraînement des algorithmes de manière imbriquée.