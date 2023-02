Samer Saab, PDG d’Explorance élu PDG de l’année AQT – Investissement Québec 2023 

C’est hier soir, dans le cadre du sommet Vision PDG de l’Association québécoise des technologies (AQT), qu’a eu lieu la remise du prix Prix PDG de l’année AQT – IQ 2023. Cette année, la plus haute distinction visant les chefs d’entreprise de l’industrie des technologies au Québec a été décernée à Samer Saab, PDG d’Explorance, lors d’une soirée Gala au cours de laquelle les 150 présidents participants ont élu le lauréat par un vote secret.

Cette année, le processus de sélection a été effectué en trois étapes. Suite à une entrevue avec le jury composé de membres chevronnés de l’industrie, 7 candidats avaient été présélectionnées. Après la tenue d’un panel d’entrevue, 3 d’entre eux ont été nommés finalistes de l’édition 2023 du concours. Le processus de votation s’est déroulé sous la supervision d’une firme indépendante, SOM Recherches et Sondages.

« Nous sommes très fiers de décerner ce grand honneur à un représentant de la communauté techno qui ne se démarque pas seulement par son leadership, sa capacité d’innovation et pour la croissance vertigineuse de son entreprise. Il contribue fortement à l’essor de l’économie du Québec et redonne à la communauté, en s’engageant en causes sociales et philanthropiques », souligne Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l’AQT.

Samer Saab est le fondateur et PDG d’Explorance, un fournisseur de solutions de gestion de l’expérience. L’entreprise combine la collecte de données, l’apprentissage automatique et le travail de plus de 300 employés pour soutenir des centaines d’organisations et d’établissements d’enseignement supérieur.

Explorance facilite la prise de décision en évaluant les objectifs de plus de 20 millions d’employés et d’étudiants pour favoriser une main-d’œuvre mondiale robuste, engagée et productive. Guidée par des principes de son fondateur, Explorance est aujourd’hui une entreprise florissante présente sur quatre continents.

Depuis 2003, le Prix PDG de l’année AQT- IQ célèbre les accomplissements des PDG qui sont sources d’inspiration et de fierté du secteur techno-numérique québécois. Par cette reconnaissance, l’AQT et Investissement Québec souhaitent récompenser le rôle actif des PDG qui contribuent de façon significative au développement économique du Québec.