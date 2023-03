Financement de 125 M$ pour Equisoft 

Equisoft, un fournisseur montréalais de solutions numériques pour le secteur financier, vient de clore une ronde de financement de 125 millions de dollars en équité. De cette somme, 70 millions sont de nouveaux fonds provenant d’Investissement Québec et du gouvernement du Québec. Le reste provient de deux partenaires de longue date, Exportation et développement Canada (EDC) et Fondaction.

Ce nouveau financement contribuera à la croissance mondiale d’Equisoft, autant de manière organique que par des acquisitions stratégiques, explique l’entreprise dans un communiqué. « Il viendra également stimuler le développement de ses solutions intégrées en assurance vie et en gestion de patrimoine afin de mieux servir sa clientèle internationale. »

« Les projets liés à la transformation numérique et à l’expérience client ne sont plus facultatifs, ils sont devenus une nécessité », affirme Luis Romero, président d’Equisoft. « La mission d’Equisoft est d’accompagner les sociétés dans ce processus, peu importe leur stade de maturité numérique, en leur offrant des solutions fiables et adaptées aux enjeux complexes propres aux services financiers. »

Equisoft a connu une forte croissance dans la dernière décennie, et sert maintenant plus de 250 institutions financières dans 17 pays. Au cours des cinq dernières années, l’entreprise s’est développée à l’international, notamment en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe.

Des 70 millions de dollars investis par Investissement Québec et le gouvernement du Québec dans le cadre de cette ronde de financement, 36 millions proviennent des fonds propres d’Investissement Québec et 34 millions du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises (FCEQ).

« Le virage numérique des entreprises québécoises est au cœur de nos priorités. Cet investissement dans Equisoft permettra d’accélérer la transformation des entreprises des secteurs de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine et d’augmenter leur efficacité », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.