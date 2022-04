ServiceNow lance la version San Diego de sa plateforme Now

Samira Balsara - 19/04/2022

ServiceNow vient de lancer la version San Diego de sa plateforme Now qui vise à aider les organisations à progresser au-delà de la transformation engendrée par la pandémie en stimulant la productivité, en adaptant l’automatisation à travers toute l’entreprise et en créant de meilleures expériences pour un monde hybride.

La version comporte trois éléments : la nouvelle expérience, le moteur d’automatisation et les solutions pour l’industrie.

La nouvelle expérience est conçue pour les agents – ceux qui interagissent avec les employés ou les clients –, explique Jeffrey Gore, vice-président de la mise en marché des produits pour les flux de travail chez ServiceNow.

Le moteur d’automatisation est une solution complète d’automatisation et d’intégration qui combine le noyau d’intégration (un service qui intègre les produits de ServiceNow aux systèmes) et des possibilités d’automatisation robotique des procédés (ARP).

Finalement, ServiceNow incorpore de nouvelles solutions originales pour l’industrie.

« Afin de pouvoir offrir une application de soutien aux utilisateurs originale, ça signifie que nous avons assez d’informations sur les clients de nos clients pour être en mesure d’’aider nos clients à assister leurs clients », poursuit Jeffrey Gore.

La version San Diego offre par exemple des solutions bancaires aux clients des domaines bancaires, de l’assurance et des technologies.

Stimuler la productivité et l’efficacité

Toujours selon Jeffrey Gore, la version San Diego, et tout particulièrement son moteur d’automatisation, vise surtout à accroître la productivité et à améliorer les procédés inefficaces.

« En utilisant le moteur d’automatisation pour interconnecter tous les systèmes et les services appuyant un procédé, on pourra fournir une meilleure expérience. Pour les agents, le fait d’avoir toute l’information dont ils ont besoin à portée de main leur permet de fournir la bonne réponse au bon moment selon un procédé automatisé et transparent. Vous avez besoin de réinitialiser votre mot de passe, le mot de passe est réinitialisé. Vous avez une erreur sur votre ordinateur, il est remis en service rapidement. »

La version San Diego de la plateforme Now est présentement disponible. Plus de détails ici.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication sœur de Direction informatique.

