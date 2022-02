GSoft lance une plateforme d’intégration des employés

Samira Balsara - 07/02/2022

L’entreprise montréalaise de logiciels GSoft lance un produit pour rendre le processus d’accueil et d’intégration des employés plus intéressant et plus cohérent avec le travail hybride et à distance.

Softstart est une plateforme qui permet aux professionnels des ressources humaines et de l’expérience employé de connecter les nouveaux employés à leurs collègues, aux processus de l’entreprise et à sa culture, même à distance.

La plateforme utilise la vidéo intégrée, de la documentation centralisée et un suivi automatique de la progression de l’accueil et de l’intégration.

Guillaume Chalifoux, directeur des acquisitions chez GSoft, a déclaré que l’entreprise avait identifié un problème rencontré par plusieurs entreprises lors de l’intégration de nouveaux employés.

« Ce que nous avons vu est que la phase d’intégration dans les entreprises était la plupart du temps négligée. Elle était faite de manière non officielle et non structurée. La plupart du temps, elle était prise en charge par le département des ressources humaines. Elle était perçue comme concernant davantage la conformité, par exemple s’assurer que le contrat est signé, que le nouvel employé a son ordinateur portable et qu’il est prêt à commencer », a-t-il déclaré.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Lire aussi :

Quatre dirigeants sur dix prévoient de la formation sur les risques informatiques

Brèves-café — lancements par Cloudli et GSoft; et plus

Des industries, des villes et des pays s’arrachent les ressources humaines en TI

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: accueil et intégration