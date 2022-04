Rogers dévoile le nouveau Conseil consultatif de THINKLab

Renaud Larue Langlois - 29/04/2022

THINKLab, un centre national d’excellence en technologie et en ingénierie sera créé à Calgary. Le Conseil consultatif de l’Ouest canadien orientera le nouveau centre dans ses activités de formation de personnes nouvellement diplômées et de création d’un bassin de main-d’œuvre technique hautement qualifiée.

Le centre offrira au secteur technologique de Calgary 500 postes qui seront axés sur l’ingénierie, les réseaux, le numérique et les TI. Il fait partie d’un engagement pluriannuel de 6,5 milliards de dollars visant à investir dans l’Ouest canadien dans le cadre de la fusion de Rogers et de Shaw, dont 1 milliard de dollars pour la connectivité dans les régions rurales, éloignées et autochtones

Le projet THINKLab de Rogers réunira des responsables d’établissements d’enseignement, des personnes spécialisées dans la conception et des partenaires de recherche qui favoriseront des solutions technologiques canadiennes au profit des consommateurs et consommatrices et des entreprises.

Le nouveau Conseil consultatif de THINKLab de Rogers guidera et appuiera les décisions stratégiques visant à réaliser le mandat de THINKLab et mettra l’accent sur la formation des talents, le recrutement et le perfectionnement. Les membres du conseil représentent d’importantes associations universitaires et économiques de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

THINKLab mise sur un investissement de plus de 25 millions de dollars de Rogers dans la recherche et le développement en 5G. Cet investissement comprend des partenariats stratégiques avec des établissements canadiens de premier plan comme l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de Calgary, Communitech, le Collège Sheridan, la Toronto Metropolitan University et l’Université de Waterloo.

« THINKLab tirera parti de l’incroyable bassin de talents de l’Ouest canadien, tout en réunissant les personnes les plus talentueuses d’universités du pays afin de faire des recherches, ainsi que de mettre au point et d’offrir une infrastructure et des services technologiques de pointe à la population canadienne », a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie de Rogers Communications et chef du projet THINKLab de Rogers dans un communiqué.

