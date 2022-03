Le CRTC accepte de laisser Rogers acheter les services de diffusion de Shaw

Tom Li - 29/03/2022

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a accepté de laisser Rogers acheter les services de diffusion de Shaw, sous certaines conditions et modifications.

Dans le cadre de cette transaction, Rogers acquerra 16 services de câblodistribution basés dans l’Ouest du Canada et un service national de télévision par satellite, ainsi que d’autres services de télédiffusion.

L’approbation ne s’applique qu’à la partie diffusion de la fusion de 26 milliards de dollars canadiens entre les deux entreprises. L’acquisition par Rogers des services de téléphonie résidentielle, sans fil et Internet de Shaw ne fait pas partie de cette approbation et demeure en examen par le Bureau de la concurrence et par Innovation, Science et Développement économique Canada.

« Compte tenu de la nature de cette transaction, nous avons mis en place des mesures de protection visant à traiter les risques potentiels pour le système de diffusion, tant pour les consommateurs que pour les services de programmation », a annoncé Ian Scott, président du CRTC, dans un communiqué de presse.

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

