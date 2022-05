Partenariat étendu entre Atos et VMware

Renaud Larue Langlois - 04/05/2022

Atos et VMware annoncent aujourd’hui par voie de communiqué une extension de leur partenariat stratégique avec le lancement d’un ensemble intégré de capacités visant à accélérer le développement des Data Spaces, c’est-à-dire des plateformes qui permettent un échange, une collaboration et une monétisation accrus des données entre les organisations ou les secteurs, indépendamment de l’infrastructure sous-jacente, tout en garantissant la souveraineté et l’interopérabilité des données.

L’approche, alignée avec l’architecture Gaia-X, veut servir de catalyseur clé à l’initiative qui vise à accélérer l’échange de données via de nouvelles plateformes numériques appliquant des règles communes.

Les deux entreprises prévoient combiner les capacités de VMware en matière de multi-cloud et de modernisation des applications à l’expertise d’Atos en matière d’infonuagique, de cybersécurité et d’intégration technologique.

L’ensemble veut offrir aux entreprises et secteurs d’activité une base solide de composants essentiels pour concevoir, développer, déployer, sécuriser et gérer rapidement des Data Spaces conformes aux exigences en matière de gouvernance des données.

Ces nouvelles fonctionnalités bénéficient de la réversibilité, de l’interopérabilité et de la portabilité offertes par les partenaires cloud de VMware. Elles permettent aux organisations de placer leurs données auprès de l’un des fournisseurs de cloud participants en tirant pleinement parti des services qu’ils offrent.

« Grâce à l’ensemble complet de fonctionnalités conjointes de VMware et d’Atos, les organisations disposeront d’un moyen viable et rapide de partager, gérer et maximiser la monétisation de leurs données en toute sécurité, » a indiqué Laurent Allard, Directeur Cloud Souverain, EMEA, VMware. « Le monde d’aujourd’hui est multi-cloud. Alignée avec les principes de Gaia-X, la suite de fonctionnalités sera conçue pour fournir l’interopérabilité, la réversibilité et la sécurité nécessaires aux entreprises et secteurs européens pour créer de la valeur à partir des données et accélérer leurs ambitions numériques. »

