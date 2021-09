Partenariat entre BrainBox AI et KMC Controls en immotique

Dominique Lemoine - 16/09/2021

Des données générées par le logiciel d’apprentissage profond produit par BrainBox AI seront accessibles aux clients de la plateforme de gestion de bâtiments commerciaux KMC Commander.

BrainBox AI se spécialise en technologies d’automatisation qui doivent permettre de rendre plus écoénergétiques des bâtiments commerciaux, comme des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multi-résidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces au détail.

L’entreprise est basée à Montréal et elle a été fondée en 2017.

KMC Controls conçoit et fabrique des systèmes de contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), de même que des dispositifs et des logiciels d’automatisation et d’Internet des objets pour les bâtiments commerciaux. Son siège social est situé dans l’État de l’Indiana aux États-Unis.

« Les intégrateurs de KMC ont désormais accès à l’intelligence artificielle prédictive et auto-adaptive de BrainBox AI basée sur le nuage qui optimise les économies d’énergie et prolonge la durée de vie des équipements de CVC », soutient l’entreprise montréalaise.

BrainBox AI précise pouvoir commencer à intégrer à la plateforme KMC Commander des données au sujet de bâtiments, qui permettent d’apprendre au sujet des comportements et des performances des bâtiments, ainsi que d’appliquer des modifications au système.

Selon BrainBox AI, ce partenariat « aide à combattre la crise climatique ». Selon son directeur commercial, « il est crucial pour les exploitants de bâtiments de réduire leur empreinte carbone ».

Tags: apprentissage profond