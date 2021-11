Laboratoire VMware-Mitacs de recherche sur la 6G à Montréal

Dominique Lemoine - 24/11/2021

Un laboratoire de recherche appliquée sera installé à Montréal dans le cadre d’un partenariat entre l’entreprise VMware, l’organisme Mitacs, des universités du Canada et la communauté technique Futur Networks Initiative mise de l’avant par l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Selon l’entreprise californienne VMware, qui se spécialise en technologies d’informatique en nuage et de virtualisation, son partenariat de recherche avec l’organisme Mitacs et leur laboratoire de Montréal doivent permettre de « découvrir une voie durable vers la 6G », la durabilité des réseaux, l’équité numérique et les technologies propres.

Mitacs est un organisme canadien fondé en 1999 qui conçoit et met en œuvre des programmes de recherche industrielle et de formation au Canada, dans le cadre de partenariats avec 70 universités, 6000 entreprises et les paliers gouvernementaux.

La plateforme du laboratoire servira les objectifs de l’initiative conjointe TETRA (aussi appelée Digital Equity Grid Innovation), par exemple la « reconception d’Internet dans un réseau ouvert qui peut être accéder à partir de partout et procure des applications immersives à tout le monde », l’automatisation, l’avancement en matière de systèmes numériques et physiques, ainsi que le développement d’une infrastructure-réseau ouverte qui fait le pont entre les technologies satellites, sans fil et infonuagiques, selon VMware.

