Mediaclip : « Un bon endroit où travailler »

Renaud Larue Langlois - 28/06/2022

Mediaclip, une entreprise montréalaise de solutions logicielles pour la personnalisation de produits, vient de décrocher la certification « Great place to Work » de l’organisme du même nom.

« Great Place to Work », un organisme spécialisé en matière de culture d’entreprise de haute confiance et de haute performance, reconnaît les meilleurs lieux de travail. Il emploie pour se faire des outils d’évaluation exclusifs, des services de conseil et des programmes de certification. Ses résultats sont publiés par des médias tels que le Globe & Mail au Canada ou le magazine Fortune aux États-Unis. Son objectif est de fournir les repères, le cadre et l’expertise nécessaires à la création, au maintien et à la reconnaissance des cultures.

La certification obtenue par Mediaclip est le résultat de commentaires de ses collaborateurs fournis dans le cadre d’une enquête approfondie et anonyme sur leur expérience professionnelle.

« La culture de Mediaclip est conviviale et intense. La force de l’équipe réside dans l’apport de chacun de ses participants. Notre culture témoigne de la façon dont nos équipes travaillent et de la vie quotidienne qu’elles ont choisie. Les entreprises où il fait bon travailler, comme la nôtre, doivent aujourd’hui adapter leur façon de gérer et de diriger à la façon pour laquelle nous travaillons et vivons », a déclaré Marion Duchesne, PDG et fondatrice de Mediaclip dans un communiqué..

« Un bon lieu de travail est lié à l’expérience des employés, à la fierté de leurs réalisations et à la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues. Les environnements de travail hybrides et flexibles de Mediaclip sont les piliers de l’innovation, de l’agilité, de la résilience et de l’efficacité de notre communauté », ajoute Marie-Ève Lemieux, vice-présidente principale.

Les solutions intégrées de Mediaclip pour le commerce électronique sont conçues sous étiquette marque blanche afin de commercialiser rapidement une large gamme de produits personnalisés. Ses solutions sont déjà intégrées dans des centaines de sites web partout dans le monde.

