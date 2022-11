Amilia, un des meilleurs lieux de travail au Québec en 2022 selon Great Place to Work

Amilia, une société montréalaise qui offre aux entreprises, aux organismes communautaires et aux agences de parcs et loisirs des solutions de commerce électronique, vient d’être nommée l’un des meilleurs lieux de travail au Québec pour une quatrième année consécutive. C’est le résultat d’une recherche indépendante menée par Great Place to Work qui a révélé que 97 % du personnel de l’entreprise affirme qu’elle est un excellent employeur en raison de son environnement flexible, créatif et collaboratif.

Ce n’est pas la première distinction du genre pour Amilia cette année. Elle figure également sur la liste des meilleurs lieux de travail au Canada (50-99 employé·e·s) de 2022 pour les femmes et les jeunes travailleurs et travailleuses, ainsi que sur la liste des meilleurs lieux de travail dans les Technologies au Canada pour 2022.

« Amilia a été fièrement fondée au Québec et le fait de planter de solides racines à travers la province nous a permis de nous imposer dans le secteur des Technologies en Amérique du Nord. Plus de 130 Amiliens et Amiliennes se consacrent au développement de l’accès au commerce électronique pour les organismes communautaires et les entreprises d’activités, et c’est leur passion et leur expertise qui alimentent notre forte culture d’entreprise et nous permettent de viser des objectifs ambitieux. Transformer l’industrie des activités et des loisirs est un jeu sans limite, et nous sommes là pour durer », déclare François Gaouette, Fondateur et PDG d’Amilia dans un communiqué.

De son côté, Marie-Eve Bolduc, VP, Talent et Culture chez Amilia affirme : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été à nouveau reconnus par Great Place to Work. Ces certifications témoignent de la culture que nous continuons à promouvoir dans notre entreprise – une culture où chaque personne est encouragée à apporter non seulement ses idées, mais aussi sa personnalité authentique au travail. Et ce n’est pas que du vent, nous avons vraiment une culture fantastique ici! »

Great Place to Work se présente comme autorité mondiale en matière de cultures d’entreprise fondées sur la confiance et la performance. Au Canada, elle produit des listes des meilleurs lieux de travail selon des secteurs d’activité et des données démographiques spécifiques, et représente les voix de 500 000 employés dans tous les domaines.