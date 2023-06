Le Canada créera une certification en cybersécurité pour les achats de la défense

Les organisations qui souhaitent vendre des logiciels et du matériel au ministère de la Défense du Canada devront bientôt répondre aux exigences d’un nouveau programme de certification en cybersécurité.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré mercredi que le gouvernement créait un programme canadien de certification en cybersécurité qui entraînera des exigences de certification obligatoires dans certains contrats de défense fédéraux dès l’hiver 2024.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), la Défense nationale et le Conseil canadien des normes établiront ce nouveau programme. Les consultations avec l’industrie de la défense et d’autres intervenants clés devraient commencer à la fin de cette année.

Dans le cadre du dernier budget fédéral, Ottawa a alloué 25 millions de dollars sur trois ans pour la création de la certification de cybersécurité pour l’approvisionnement de la défense.

Sans la certification, les fournisseurs canadiens risquent d’être exclus des futures opportunités d’approvisionnement international en matière de défense, a déclaré le gouvernement dans un communiqué de presse. Le nouveau programme vise à réduire le fardeau de l’industrie en poursuivant la reconnaissance mutuelle entre le Canada et les États-Unis, permettant aux fournisseurs canadiens certifiés d’être reconnus dans les deux juridictions.

« Le Programme canadien de certification en cybersécurité contribuera à garantir que les Forces armées canadiennes disposent des outils sécurisés dont elles ont besoin pour répondre à leurs exigences opérationnelles, aujourd’hui et à l’avenir », a déclaré la ministre Anand dans un communiqué. « Étant donné que cette certification augmentera la confiance dans la résilience des fournisseurs canadiens, notre industrie de la défense de classe mondiale en bénéficiera également et sera encore mieux placée pour accéder aux opportunités d’approvisionnement avec nos plus proches alliés. »

David Shipley, chef de la sécurité de Beauceron au Nouveau-Brunswick, a qualifié cette décision de bonne. « Les bons incitatifs sont en place pour que ce programme réussisse, car les fournisseurs de la défense risquent de perdre des affaires avec le gouvernement s’ils ne sont pas certifiés, ce qui manquait cruellement à la précédente certification intersectorielle Cybersecure Canada que le gouvernement est maintenant en train de faire disparaître en raison de sa faible adoption.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.