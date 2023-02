Deux certifications en sécurité et en confidentialité des données pour la Sherbrookoise Agendrix

Agendrix, une entreprise de Sherbrooke qui offre un logiciel de gestion du personnel destiné aux PME du Québec devient l’un des premiers fournisseurs de logiciel de gestion du personnel et des horaires de travail au Canada à obtenir la double certification aux normes de sécurité et de confidentialité des données ISO/CEI 27001:2013 et ISO/IEC 27701:2019.

La norme ISO/CEI 27001:2013 vise à améliorer les systèmes de sécurité de l’information. Pour les clients d’Agendrix, cela signifie que ses produits sont conformes aux plus hauts standards de sécurité de l’information. Quant à la norme ISO/IEC 27701:2019, elle encadre la gestion et le traitement des renseignements personnels et des données sensibles. Cette certification confirme qu’Agendrix adopte les meilleures pratiques en la matière et se conforme aux lois applicables.

Pour atteindre ces hauts standards internationaux de sécurité, Agendrix a sollicité l’assistance de Patrick Boucher de chez BDC Services-Conseils, ainsi que de Ghiles Helli, Catherine Voyer, Éric Lavallée et Dave Bouchard de la firme Lavery. L’audit final a été réalisé par l’organisme de certification SGS en décembre 2022.

« Notre produit traite les données personnelles des salariés et des autres utilisateurs de nos entreprises clientes. Cette certification est un engagement envers nos clients et nos utilisateurs, une preuve que nous prenons la gestion de leurs données personnelles très au sérieux. Au Québec, la loi 25 entre graduellement en vigueur depuis septembre 2022 et nous sommes heureux d’avoir mis en place des mesures de sécurité supplémentaires, et ce, avant que ça ne soit prescrit par la loi », indique Charles Vallières, Directeur de la technologie et co fondateur d’Agendrix dans un communiqué.

Fondée en 2015, Agendrix, qui emploie plus de 45 personnes, compte aujourd’hui plus de 150 000 utilisateurs dans quelque 13 000 milieux de travail. L’entreprise se positionne comme leader au Québec en matière de gestion des horaires de travail auprès des PME. Elle a pour mission de centrer la gestion sur l’humain en développant un logiciel qui simplifie la vie des employés de première ligne.