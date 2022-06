À quoi bon investir dans la technologie numérique si les employés ne peuvent la rendre utile ?

Samira Balsara - 03/06/2022

Une étude récente indique qu’un leader technologique canadien sur quatre pense que son utilisation des outils numériques et de la technologie n’a que peu ou pas d’effet sur la création d’une véritable valeur commerciale.

L’étude de KPMG précise qu’il ne suffit pas que les entreprises publient un nouveau site Web et l’oublient ensuite. Selon l’entreprise, une transformation numérique réussie requiert des expériences numériques complètes de bout en bout, alimentées par une technologie qui génère de la valeur à long terme.

« Beaucoup d’organisations devraient réfléchir davantage à la manière dont la technologie peut vraiment aider les employés à faire leur travail ou aider les clients à vivre une expérience. Le plus important est de vraiment comprendre ce pour quoi les gens ont besoin de la technologie », a déclaré Kathryn Brohman, professeure agrégée et directeurice du programme Master of Digital Product Management à la Smith School of Business.

Les compétences numériques ne sont plus utiles uniquement pour les employés des services informatiques. Alors que la transformation numérique est de plus en plus un objectif principal pour les organisations, il est essentiel que tous les employés soient acquièrent les compétences numériques requises, a déclaré Brohman. Sans cette pratique, les entreprises et les employés canadiens risquent d’être laissés pour compte.

Une enquête mondiale menée auprès d’entreprises de plus de mille employés par la société de recherche RAND Europe a révélé que plus de la moitié étaient d’accord pour dire qu’une pénurie de talents numériques a entraîné une perte d’avantage concurrentiel, et que si le déficit de compétences numériques n’est pas comblé rapidement, il y aura des impacts négatifs sur le développement de produits, l’innovation et l’expérience client. De plus, les investissements des entreprises dans la technologie sont un gaspillage sans une attention égale accordée aux employés qui peuvent réellement les rendre utiles et générer de la valeur commerciale.

Pour plus de détails. l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

