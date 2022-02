Balado Hashtag Tendances, 3 février 2022 — Alithya acquiert Vitalyst; et plus

Dominique Lemoine - 03/02/2022

Balado Hashtag Tendances, 3 février 2022 — Alithya acquiert Vitalyst; ITI acquiert Zycom; droit à la déconnexion des avocats; et plus.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques jusqu’à maintenant cette semaine. Nous sommes le jeudi 3 février 2022.



Alithya acquiert Vitalyst

L’entreprise de services-conseils technologiques basée à Montréal Alithya acquiert l’entreprise américaine Vitalyst, qui est partenaire Microsoft Gold.

Cette dernière développe et commercialise une plateforme par abonnement, en matière d’expérience employé et de gestion des technologies d’entreprises.

Investissement Québec et Pierre Karl Péladeau, via son entreprise Gestion MTRHP, ont contribué au financement de l’achat de Vitalyst par Alithya, au coût de 64,1 M$.

Gestion MTRHP et une filiale de Québecor détiendront désormais environ 17,9 % des actions d’Alithya. Investissement Québec en détiendra environ 9,7 %.

ITI acquiert Zycom Technology

Dans une autre acquisition rendue publique cette semaine par une entreprise du Québec, ITI pour Intelligence TI met la main sur Zycom Technology.

ITI est une entreprise de transformations technologiques basée à Québec et Laval. Zycom est une entreprise d’infrastructure TI et services TI gérés basée à Toronto.

Selon ITI, cette acquisition lui permet de « renforcer » et de « sécuriser » sa position dans le marché des transformations et TI pour entreprises, alors que ce marché est en période de « consolidation rapide ».

ITI affirme prévoir utiliser les compétences de Zycom, et sa réputation dans le marché en Ontario, par exemple en matière d’infonuagique, comme tremplin pour son développement au Canada.

Sony acquiert Bungie

Dans ce qui semble être une riposte à la récente acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, Sony a acheté le studio américain de jeux vidéos Bungie pour 3,6 milliards de dollars.

L’opération de Sony n’est pas comparable en termes d’ampleur à l’acquisition de 69 G$ par Microsoft. Mais elle est significative car Bungie est le créateur de Halo, une des plus grandes franchises pour Xbox.

En rachetant Bungie, Sony met aussi la main sur la franchise Destiny. Le studio Bungie, basé dans l’État de Washington, a brièvement appartenu à Activision avant de devenir indépendant.

Si Bungie était demeuré avec Activision, il se serait retrouvé avec Microsoft, à la place de Sony, comme Beenox à Québec.

Droit à la déconnexion des avocats

Le Barreau du Québec propose aux avocats de retarder leurs communications non urgentes entre collègues, le soir et la nuit, entre 19h et 7h, pendant tout le mois de février.

L’entreprise BZ de Québec a été mobilisée pour fournir des formations en matière de déconnexion.

Selon le Barreau, « des messages sont transmis à toute heure et la fin de semaine alors qu’ils ne sont pas urgents » et « il faut se questionner sur cette habitude qui s’est installée dans la profession ».

Le Barreau recommande par exemple à ses membres d’utiliser le délai de livraison des courriels, ainsi que de restreindre les notifications en dehors des heures d’affaires.

