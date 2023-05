Alithya remporte un Mercure pour son programme de développement du leadership

Le Groupe Alithya vient de remporter un prestigieux prix aux Mercuriades dans la catégorie Formation et développement de la main-d’œuvre pour l’Académie de leadership Alithya, une initiative lancée en mai 2018 en partenariat avec la faculté de gestion de l’Université McGill.

Le prix a été octroyé dans le cadre de la cérémonie du Gala Les Mercuriades qui s’est tenue le 23 mai 2023 au Palais des Congrès de Montréal. Les Mercuriades, un programme, porté par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), sont reconnues comme l’un des concours du milieu des affaires québécois les plus prestigieux, reconnaissant l’innovation, l’ambition, l’entrepreneuriat et la performance des entreprises québécoises.

Comme l’explique la société dans un communiqué, l’Académie de leadership Alithya a été créée il y a cinq ans pour bâtir un parcours de formation qui accompagne un bassin continu de leaders, selon une approche harmonisée. Elle a permis également de développer un plan de relève robuste qui est aligné sur la vision à long terme de l’entreprise. L’Académie de leadership Alithya est composée de plusieurs modules abordant chacun un thème précis, et mettant l’accent sur les principales priorités de l’entreprise en matière de formation et de développement de tous les leaders d’Alithya.

« C’est un honneur d’être choisi parmi un groupe aussi distingué d’entreprises qui contribuent à l’innovation et au développement de l’économie », a déclaré Paul Raymond, président et chef de la direction d’Alithya. « J’estime que le développement des leaders est l’un des investissements les plus importants que nous puissions faire en tant qu’entreprise, et qu’investir en soi-même est l’une des actions les plus importantes qu’un leader puisse poser. Les organisations qui comptent les meilleurs leaders attireront et retiendront les meilleurs talents de l’industrie. Ce prix Les Mercuriades valide la vision que nous avons pour l’avenir de notre entreprise, dont notre engagement à disposer d’équipes chapeautées par des leaders solides pour assurer la prestation continue de solutions innovantes en vue de résoudre les problèmes les plus complexes auxquels nos clients sont confrontés. »

Outre cette distinction, Alithya a également été finaliste dans la catégorie Innovation technologique en reconnaissance de sa plateforme de tests de bout-en-bout Alithya GoTestMD, une plateforme d’automatisation qui est une propriété intellectuelle exclusive.