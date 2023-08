Les Canadiens effleurant à peine les possibilités de l’IA, le CIFAR offre un cours en ligne gratuit

Le Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) vient de publier les résultats d’une étude intitulée « Insoucieusement optimistes », qui suggère que les Canadiens et Canadiennes sont tellement captivés à jouer avec les nouveaux outils d’IA qu’ils ne prennent pas conscience de toute la portée des risques et des possibilités qui en découlent.

L’organisation a communiqué les résultats de cette recherche à l’occasion du lancement d’un nouveau cours en ligne gratuit en français et en anglais. Le cours se nomme Objectif IA et il est destiné à améliorer les connaissances de la population canadienne sur l’IA.

Le CIFAR est un organisme de recherche mondial qui compte plus de 400 chercheurs provenant de 161 établissements dans 18 pays. Il est soutenu par les gouvernements du Canada, de l’Alberta et du Québec, de même que par des fondations, des particuliers, des entreprises et des organisations partenaires canadiennes et internationales. En 2017, le gouvernement du Canada l’a chargé d’élaborer et de diriger la stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle (IA), la première stratégie nationale en matière d’IA au monde.

« Les technologies de l’IA sont de plus en plus appliquées à des processus décisionnels qui ont des répercussions directes sur les personnes, comme la sélection de CV, l’analyse de données sur les soins de santé ou l’évaluation du risque hypothécaire », explique Elissa Strome, directrice exécutive, Stratégie pancanadienne en matière d’IA au CIFAR. « Puisque l’IA joue un rôle de plus en plus important dans notre vie personnelle et professionnelle, il est essentiel que tous les Canadiens et Canadiennes acquièrent des connaissances de base sur le sujet. »

Objectif IA propose des formations données par des spécialistes mondiaux de l’IA, dont Yann LeCun, responsable de la recherche en IA chez Meta, Julie Owono, directrice exécutive d’Internet Sans Frontières et Stuart Russell, professeur à l’Université de Californie à Berkeley. La formation autonome peut être suivie en moins d’une journée et un certificat numérique est décerné à l’issue du cours.

Le cours permet aux participants de :

Comprendre la signification des différents termes relatifs à l’IA. (Apprentissage automatique par rapport à apprentissage profond, ou métadonnées par rapport aux sciences des données).

Déboulonner les mythes courants sur l’IA tels que : « Les programmes d’IA sont plus intelligents que les humains ».

Avoir une vision d’ensemble du potentiel de l’IA, y compris de la façon dont l’IA joue un rôle dans la prévention des maladies, aide à prédire les catastrophes mondiales, telles que les famines, et de la façon dont les scientifiques de l’IA utilisent les données pour aider à dépolluer les océans.

Réfléchir aux enjeux éthiques de l’IA et de l’utilisation des données liés à la confidentialité, à la désinformation, à la partialité et à la prise de décision algorithmique.

On peut s’inscrire à la formation sur le site du CIFAR.