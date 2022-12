Partenariat entre Alithya et Zscaler

Le Groupe Alithya, une société montréalaise de services-conseils en matière de stratégie et de transformation numérique, vient de conclure un partenariat avec Zscaler lui permettant de tirer parti de la plateforme mondiale de cybersécurité infonuagique évolutive de cette dernière Ce partenariat vient bonifier l’offre intégrée de cybersécurité d’Alithya couvrant toute la chaîne de valeur de TI.

La plateforme infonuagique Zero Trust Exchange de Zscaler protège les clients contre les cyberattaques et la perte de données en sécurisant la connexion des utilisateurs, des appareils et des applications n’importe où, explique Alithya dans un communiqué. La stratégie novatrice de segmentation de la charge de travail de Zscaler permet de mettre fin au déplacement latéral des menaces, de simplifier les activités grâce à l’automatisation des politiques et d’améliorer la visibilité. Grâce à cette architecture de cybersécurité simplifiée et centralisée, l’utilisation de réseaux privés virtuels (VPN) et de filtres n’est plus nécessaire.

« Avec les milliers de personnes qui sont toujours en télétravail et l’adoption de plus en plus répandue de l’infonuagique, les solutions traditionnelles (“legacy”) disparates ne suffisent plus pour se protéger du nombre croissant de risques de sécurité. La plateforme Zero Trust de Zscaler nous procure une solution complète qui cadre parfaitement avec notre stratégie visant à proposer à nos clients une offre de cybersécurité intégrée couvrant toute la chaîne de valeur de TI. Pour atteindre cet objectif, Alithya fournit à l’ensemble de ses professionnels des TI une formation approfondie en cybersécurité », a déclaré Jérôme Tétreault, directeur de la cybersécurité auprès des clients d’Alithya.

Selon Gartner, Zscaler est un chef de file du Magic Quadrant Security Service Edge (SSE). En 2022, Zscaler s’est classé comme fournisseur ayant la plus grande capacité de mise en œuvre parmi les 11 fournisseurs évalués par Gartner dans son rapport.