Hashtag Tendances, 27 janvier 2022 — Absolunet vendue

Dominique Lemoine - 27/01/2022

Hashtag Tendances, 27 janvier 2022 – Apple donne 100 000 $ à un chasseur de bogues; Google bloquera des publicités ciblées; Absolunet vendue; et plus.

Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022.



Apple donne 100 000 dollars à un étudiant

Apple a donné 100 000 dollars à un étudiant en cybersécurité pour avoir découvert une vulnérabilité dans les webcaméras d’ordinateurs Mac.

L’étudiant Ryan Pickren a découvert qu’une vulnérabilité dans les webcaméras d’ordinateurs Mac permettait d’accéder à des comptes, tels que iCloud et PayPal, et d’accéder au microphone, à la caméra et au partage d’écran de l’ordinateur.

Apple n’a pas commenté le bogue, mais a donné ce montant à l’étudiant dans le cadre de son programme de primes aux bogues.

On ne sait pas encore si cette vulnérabilité a été exploitée.

Google dit vouloir bloquer le ciblage publicitaire des adolescents

Google prévoit bloquer le ciblage publicitaire en fonction de l’âge, du genre et des intérêts des gens de moins de 18 ans.

L’entreprise a réitéré son engagement à protéger les groupes vulnérables, ainsi qu’à empêcher la diffusion de publicités basées sur l’âge auprès des adolescents.

Les utilisateurs peuvent déjà désactiver les publicités liées à l’alcool et aux jeux d’argent sur YouTube. Google suggère aux utilisateurs de signaler les publicités qui dérogent aux règles et de désactiver les publicités qui ne les intéressent pas.

De plus, Google continue de collaborer avec le projet Privacy Sandbox pour rendre le marketing numérique plus privé.

La PDG de YouTube persiste et signe sur le retrait des aversions

La PDG de YouTube en a rajouté sur la suppression controversée par YouTube des aversions, ou dislikes en anglais, sur YouTube.

Susan Wojcicki a réitéré que le fait de cacher les aversions protège des parties de l’écosystème de la plateforme, contre des attaques par aversions, qui ciblent souvent de petits créateurs.

Elle a aussi fait valoir que les aversions ne découragent pas les utilisateurs de regarder une vidéo, car elles ne sont pas affichées sur l’écran d’accueil.

Services numériques : Absolunet acquise par Valtech

Pour terminer, l’entreprise de services de commerce électronique Absolunet, basée à Montréal et à Sainte-Thérèse au Québec, a été acquise par l’entreprise de transformations numériques Valtech.

Absolunet a été fondée en 1999. Ses clients incluent la SAQ, BMR, Sail, Structube et d’autres détaillants et distributeurs.

Selon Valtech, basée au Luxembourg, l’acquisition « consolide » sa position dans le domaine du commerce électronique, alors que « la demande pour le commerce électronique et les expériences numériques poursuit sa croissance ».

Valtech mentionne que des postes devront être comblés à Montréal et à l’étranger, en particulier des postes de développeurs et de concepteurs d’interfaces utilisateur.

Tags: Absolunet