Hashtag Tendances, 12 mai 2022 — Amazon lutte contre les fausses évaluations, Apple exige le retour au bureau, le iPod tire sa révérence; et plus.

Renaud Larue Langlois - 12/05/2022

Balado Hashtag Tendances, 12 mai 2022 — Amazon lutte contre les fausses évaluations, Apple exige le retour au bureau, la désinformation comme cause de décès et le iPod tire sa révérence.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques cette semaine. Nous sommes le jeudi 12 mai 2022.



Amazon lutte contre les fausses évaluations

Amazon poursuit quatre compagnies qu’elle accuse d’inonder sa plateforme de fausses évaluations positives. Selon la BBC trois de ces entreprises avaient près de 350 000 auteurs d’évaluations parmi leurs employés. Elles agissent à titre d’agent pour des vendeurs en quête d’évaluations positives. En échange, les auteurs d’évaluations reçoivent un produit gratuit ou une compensation financière alors que la firme facture le vendeur pour son service.

Amazon affirme que ces entreprises ont ciblé ses plateformes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, au Japon et au Canada. Suite à cette poursuite d’Amazon, une des firmes a déjà fermé boutique et au moins une autre à transmis la liste des vendeurs concernés à Amazon dans le cadre d’une entente de règlement.

Apple exige le retour au bureau

Ian Goodfellow, directeur de l’apprentissage automatique chez Apple a quitté son poste, en partie à cause des politiques d’Apple sur le retour au travail en présentiel. « Je crois fermement qu’une plus grande flexibilité aurait été une politique plus avantageuse pour mon équipe », a-t-il écrit dans un courriel à ses employés.

Les exigences de travail en présentiel d’Apple vont éventuellement requérir que les employés travaillent au moins trois jours par semaine dans ses bureaux. Goodfellow n’est pas le seul à demander plus de flexibilité, un groupe d’employés d’Apple a également écrit à son PDG, Tim Cook, dans l’espoir qu’il revienne sur sa décision.

La désinformation comme cause de décès

Le dirigeant de la Food and Drug Administration (FDA) a affirmé que la désinformation est la principale cause de décès, indique le NKY Tribune. Le commissaire de la FDA, Robert Califf, cite la résistance à la vaccination, le nombre de personnes qui utilisent le vermifuge Ivermictin et l’usage croissant de la cigarette électronique comme étant le résultat de la désinformation.

Il remarque que, de façon générale, la FDA reste plutôt discrète en diffusant l’information sous forme de guides, d’étiquettes ou d’actions régulatoires qui sont transmis aux consommateurs par des intermédiaires de confiance. « Cependant, dit-il, le monde a changé et un gigantesque problème de désinformation a fait surface dans la dernière année. » Il presse les journalistes d’éviter le sensationnalisme et de s’en tenir scrupuleusement aux faits vérifiés en ce qui a trait à la COVID-19 et aux autres problèmes de santé.

Le iPod tire sa révérence

Apple annonçait cette semaine la retraite de l’iPod Touch, le dernier modèle restant de sa gamme de lecteurs de musique portables. La société affirme que « l’esprit de l’iPod perdure » dans tous ses appareils qui diffusent de la musique, tels que l’iPhone, l’iPad et le HomePod Mini. La disparition de l’iPod Touch marque la fin d’une époque. Comme l’indique Apple, elle a présenté le premier iPod il y a plus de 20 ans.

Le modèle original équipé de FireWire agissait simplement comme un lecteur de musique portable. Apple a fabriqué des modèles qui étaient à peu près exclusivement destinés à écouter de l’audio jusqu’en 2017, date à laquelle ellle a abandonné les iPod Nano et Shuffle. Bien que l’iPod Touch ait été adopté par certains passionnés d’iPod en tant que nouveau lecteur de musique, il a aussi trouvé preneur chez ceux qui voulaient une expérience similaire à celle de l’iPhone mais n’avaient pas réellement besoin d’un téléphone.

Écoutez aussi :

Hashtag Tendances, 5 mai 2022 — Apple cache des applications, Amazon permet les téléphones, HP désactive des cartouches d’encre ; et plus

Balado Hashtag Tendances, 28 avril 2022 — Elon Musk acquiert Twitter, Tesla roule sur l’or ; et plus

Balado Hashtag Tendances, 21 avril 2022 — Poursuite du bras de fer entre Elon Musk et Twitter ; et plus

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World Canada. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinentes balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français. De plus, n’oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.

Tags: Amazon