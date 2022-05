Hashtag Tendances, 5 mai 2022 — Apple cache des applications, Amazon permet les téléphones, HP désactive des cartouches d’encre ; et plus

Renaud Larue Langlois - 05/05/2022

Balado Hashtag Tendances, 5 mai 2022 — Apple masque des applications dans son App Store, Amazon permet les téléphones sur le lieu de travail, Internet Explorer à l’aube de la retraite et HP désactive des cartouches d’encre.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques cette semaine. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022.



Apple masque des applications dans son App Store

Apple veut masquer les jeux et les applications de son App Store qui n’ont pas été mis à jour depuis longtemps. La société a donné 30 jours aux développeurs pour soumettre une mise à jour pour approbation. Selon Ars Technica, Apple a envoyé des courriels précisant aux développeurs d’applications s’ils risquent de perdre leur place dans la boutique. Le courriel exige une mise à jour mais n’en précise pas les critères. Si, par exemple une mise à jour ne comprend qu’un changement de mot dans une application, cela sera-t-il suffisant ?

On peut spéculer qu’Apple ne fait simplement qu’un ménage du printemps dans le but de réduire le nombre de projets abandonnés dans sa boutique. Selon sa structure de rémunération, l’entreprise facture 99 $ par an aux développeurs, ce qui leur permet publier autant d’applications qu’ils veulent sur l’Apple Store. Par la suite, l’entreprise prélève une commission de 30 % sur la vente des applications et les achats intégrés.

Amazon permet les téléphones sur le lieu de travail

Amazon a annoncé qu’elle laisserait ses employés d’entrepôt garder leurs téléphones portables avec eux durant les heures de travail. Cette décision intervient quelques semaines seulement après que les employés des entrepôts d’Amazon aient vaincu l’entreprise lors d’une campagne de syndicalisation à New York par plus de 500 voix. Dans un mémo interne sur l’application de planification d’Amazon, la société a déclaré : « Nous reconnaissons le désir des employés de garder leurs téléphones portables avec eux à l’intérieur des installations, et les deux dernières années ont démontré que nous pouvons le faire en toute sécurité », a rapporté Vice.

Pendant la pandémie, Amazon avait suspendu son interdiction des téléphones portables dans les entrepôts mais prévoyait la rétablir. On se souviendra qu’à la suite d’une tornade dans l’Illinois qui avait détruit un entrepôt d’Amazon et tué six travailleurs, les associés de l’entreprise avaient exigé un accès permanent à leur téléphone portable au travail. Les travailleurs ont déclaré avoir besoin de leur téléphone pour rester en contact avec les membres de leur famille, en particulier ceux qui ont de jeunes enfants, et en cas d’urgence.

Internet Explorer à l’aube de la retraite

Microsoft souhaite absolument et totalement que les gens cessent immédiatement d’utiliser Internet Explorer. Le vénérable navigateur web prendra officiellement sa retraite le 15 juin prochain et Microsoft Edge demeurera le seul navigateur de Microsoft. À l’approche la date butoir, Microsoft exhorte une fois de plus les utilisateurs, en particulier ses clients d’entreprise, à mettre le navigateur au rancart pour de bon.

Malheureusement, pour certaines organisations, Internet Explorer est lié à leurs opérations commerciales. Soit ils n’ont pas l’intention de cesser de s’en servir, soit cela pourrait leur coûter très cher. Une fois qu’il aura pris sa retraite, Internet Explorer cessera de recevoir le support de Microsoft, devenant potentiellement un problème de sécurité pour ses utilisateurs, a rapporté TechRadar.

HP désactive des cartouches d’encre

Les utilisateurs d’imprimantes HP abonnés au programme HP Instant Ink ne seront peut-être pas très heureux d’apprendre que leurs cartouches d’encre seront désactivées s’ils mettent fin à leur abonnement, même si elles contiennent encore de l’encre. Une fois inscrit, le programme d’abonnement HP Instank Ink surveille à distance les niveaux d’encre des imprimantes et expédie des cartouches de remplacement lorsqu’ils sont bas.

Bien qu’il s’agisse d’un service très utile, HP a inclus parmi les conditions générales d’abonnement une clause selon laquelle les cartouches seront désactivées si le client annule son abonnement. Une fois que le client a annulé, il devra remplacer les cartouches spéciales par des cartouches ordinaires non surveillées. Selon Money Mail, l’abonnement au service HP Instant Ink compte environ 10 millions d’abonnés.

Écoutez aussi :

Balado Hashtag Tendances, 28 avril 2022 — Elon Musk acquiert Twitter, Tesla roule sur l’or ; et plus

Balado Hashtag Tendances, 21 avril 2022 — Poursuite du bras de fer entre Elon Musk et Twitter ; et plus

Balado Hashtag Tendances, 14 avril 2022 — Pressions sur Uber, Musk et Zuckerberg

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World Canada. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinentes balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français. De plus, n’oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.

Tags: Amazon