Explorance annonce un partenariat avec la Weber State University

Renaud Larue Langlois - 20/05/2022

Explorance, un fournisseur Montréalais de solutions de type « people insight » annonçait hier un nouveau partenariat avec la Weber State University (Weber) de Ogden en Utah. Weber a choisi la plateforme « People Insight Blue » d’Explorance afin de soutenir ses processus d’évaluation des cours.

À la recherche d’un remplaçant pour son logiciel maison, Weber a sélectionné Blue pour ses puissantes capacités d’automatisation et son moteur de création de rapports robuste.

Prévu initialement pour assister Weber dans son processus d’évaluation des cours, Explorance déclare sur son site Web que l’université pourra tirer parti de l’automatisation de Blue pour accélérer son cycle d’analyse-action à grande échelle, en s’assurant que les commentaires des étudiants sont activés et en fournissant des informations pour soutenir directement l’efficacité de l’enseignement et l’expérience globale des étudiants.

Doté d’un un robuste moteur de création de rapports, Weber a également été particulièrement impressionnée par les capacités accrues d’intégration de Blue. En l’intégrant de manière transparente aux systèmes d’information sur les étudiants et de gestion de l’apprentissage de Weber, l’université sera en mesure de tirer parti d’informations démographiques et d’obtenir plus d’informations sur les étudiants afin de soutenir directement leur réussite.

La Weber State University est une université publique fondée en 1889, Elle accueille aujourd’hui plus de 29 000 étudiants répartis sur ses deux campus. Avec pour mission de fournir une expérience éducative transformatrice à tous les étudiants, Weber propose à ses étudiants plus de 225 programmes menant à un diplôme et 17 programmes menant à un diplôme d’études supérieures.

Lire aussi :

Institut d’IA appliquée à l’Université Concordia

Partenariat entre Mila et Twitter en apprentissage automatique

Partenariat étendu entre Atos et VMware

Tags: évaluation