Institut d’IA appliquée à l’Université Concordia

Dominique Lemoine - 22/03/2022

Un institut d’intelligence artificielle appliquée a été lancé par l’Université Concordia à Montréal.

Selon l’Université Concordia, des chercheurs y appliqueront des outils et des techniques d’intelligence artificielle (IA) pour tenter de résoudre des enjeux tels que les changements climatiques, les risques informatiques et les relations de confiance. Les professeurs Tristan Glatard et Fenwick McKelvey ont été nommés aux postes de codirecteurs de l’institut.

Tristan Glatard est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les infrastructures de données volumineuses pour la neuroinformatique.

Fenwick McKelvey est professeur au Département de communication de la Faculté des arts et des sciences de Concordia. Il étudie l’infrastructure d’Internet, les intelligences artificielles, les programmes informatiques démons qui s’exécutent en arrière-plan et les robots dans les réseaux.

À son avis, « les intelligences artificielles soulèvent des questions de gouvernance et défient nos traditions de réglementations de la technologie » et « les solutions doivent être interdisciplinaires ».

L’institut collabore avec huit centres de recherche répartis dans les quatre facultés de l’Université. Il regroupe 95 professeurs et 200 étudiants des cycles supérieurs.

