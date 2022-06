Deloitte acquiert AE Cloud Consultants pour renforcer ses solutions infonuagiques NetSuite

Renaud Larue Langlois - 21/06/2022

Deloitte Canada annonce aujourd’hui son acquisition de AE Cloud Consultants LTD (AECC), une firme montréalaise de services-conseils en infonuagique. Par cette acquisition, Deloitte souhaite accroître sa présence auprès des clients du marché intermédiaire au Québec et renforcer son leadership et son offre de services au sein du groupe Oracle NetSuite, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

AECC se spécialise dans la mise en œuvre, l’intégration et les solutions préconçues sur mesure d’Oracle NetSuite et de Celigo (une plateforme d’intégration en tant que service pour les équipes des TI et celles chargées des activités). Elle a été fondée en 2015.

Son équipe se joindra donc à la pratique de Consultation de Deloitte au Québec. Elle soutiendra des clients de divers secteurs d’activité dans le cadre de la mise en œuvre et de l’exploitation de NetSuite. En outre, l’ancien chef de la direction et propriétaire d’AECC, Ayman El Khashab, se joint à Deloitte en tant que directeur de service. Ce dernier, un conseiller technique et de mise en œuvre certifié de NetSuite, a conçu et mis en œuvre plus de 50 applications NetSuite pour des multinationales, des petites et des moyennes entreprises, ainsi que des organismes sans but lucratif.

« Ayant travaillé avec AECC dans le passé, nous savons à quel point cette équipe sera précieuse pour nos clients, en particulier ceux du Québec », a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. « L’équipe de conseillers hautement spécialisés d’AECC et son leadership dans le secteur infonuagique auront une incidence importante sur notre capacité à offrir et à élargir nos gammes de services NetSuite existantes. De même, l’ajout d’AECC permettra à nos clients du marché intermédiaire de se sentir soutenus à chaque étape de leur parcours numérique. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à Deloitte Canada, puisque cette collaboration offre une foule d’occasions pour les deux groupes. Tirer parti de l’accès mondial de Deloitte nous permettra d’élargir notre portée et, en plus de mettre l’accent sur les technologies émergentes, d’offrir une réelle valeur ajoutée aux clients et d’ouvrir de nouvelles voies à des services infonuagiques de NetSuite réussis », a, pour sa part, déclaré Ayman El Khashab.

