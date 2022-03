Cybersécurité : Google fera l’acquisition de Mandiant

Dominique Lemoine - 08/03/2022

La firme de sécurité informatique Mandiant sera acquise par Google en échange de 5,4 milliards de dollars américains.

Selon Mandiant, qui est basée dans l’État de la Virginie aux États-Unis, l’accord définitif d’acquisition signé avec Google prévoit qu’elle se joindra à Google Cloud pour fournir des produits infonuagiques de sécurité informatique par l’entremise de sa plateforme à la demande Mandiant Advantage, qui fera partie du portefeuille de services de sécurité de Google Cloud.

« L’acquisition viendra compléter les forces existantes de Google Cloud en matière de sécurité », par exemple en blocage de maliciels, de tentatives d’hameçonnage et de cyberattaques, affirme Mandiant, dont les analystes et les conseillers se spécialisent notamment en fourniture de renseignements sur les risques informatiques et en correction de brèches de sécurité informatique.

Mandiant affirme que cette acquisition permettra à Google Cloud de fournir « une suite d’opérations de sécurité de bout en bout avec des capacités encore plus grandes, ainsi que des services de conseils permettant à des clients de relever les défis de sécurité critiques de rester protégés ».

Tags: acquisitions