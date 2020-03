Coronavirus : Apple News propose une couverture spéciale

Catherine Morin - 11/03/2020

Apple a mis à jour son application gratuite Apple News, disponible sur iPhone, iPad et Mac, avec une section dédiée à la couverture de l’épidémie de coronavirus.

Cette initiative lancée mercredi vise à diriger rapidement les utilisateurs vers des sources d’informations fiables sur la maladie.

Comme le rapporte TechCrunch, Apple a précisé que cette couverture spéciale propose des articles de médias réputés, sélectionnés par l’équipe de rédacteurs d’Apple News.

La création de cette section survient à un moment où les médias sociaux ont du mal à gérer le partage d’informations erronées à propos du COVID-19, qui vont des théories du complot sur l’origines du virus aux faux traitements et mesures préventives.

Au cours des dernières semaines, Facebook, Google et Twitter ont travaillé avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour supprimer les fausses nouvelles et diriger les utilisateurs vers des sources fiables, mais des informations inexactes et parfois dangereuses continuent de circuler sur le Web.

En joignant des millions de personnes à travers le monde avec son application de nouvelles, Apple contribue à cette lutte massive contre la désinformation.

Sur mobile et sur ordinateur, Apple News affiche désormais une bannière en haut de la page d’accueil annonçant la couverture spéciale du COVID-19.

En cliquant dessus, les utilisateurs sont dirigés vers une liste des derniers titres. On y retrouve notamment des articles du New York Times, de NBC News et de CNN.

La section propose ensuite une carte qui illustre la propagation du coronavirus ainsi qu’une rubrique avec des renseignements sur le lavage des mains, les désinfectants efficaces et le fonctionnement du processus de quarantaine.

Une liste de ressources, qui comprend des liens vers les sites des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et des sites gouvernementaux, se trouve au bas de la page.

Les utilisateurs peuvent en outre choisir de recevoir des notifications lorsqu’Apple News affiche de nouveaux articles sur le sujet.

