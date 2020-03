Coronavirus : les équipes en TI se préparent

Fanny Bourel - 10/03/2020

Alors que l’épidémie de coronavirus se propage, des experts en technologies de l’information (TI) alertent les professionnels de l’industrie quant à la nécessité de se préparer afin de permettre à un nombre massif d’employés de travailler de chez eux tout en continuant à assurer un bon service.

« Toutes les organisations pourraient devoir fermer demain. C’est le cauchemar de 2020 », a déclaré Rob Smith, directeur de recherche en sécurité des points d’accès chez Gartner.

Rob Smith et Roberta Witty, vice-présidente à la sécurité et à la gestion du risque chez Gartner, estiment que les entreprises devraient tester dès maintenant leurs plans et leurs infrastructures afin d’êtres prêtes à affronter la crise.

Yahoo Finance a rapporté que, jeudi dernier, Amazon a demandé à tous ses employés dont les appareils peuvent se connecter via un VPN de se connecter en même temps pendant 10 minutes pour voir si l’infrastructure était capable de supporter un trafic aussi important.

Selon Bloomberg News, la banque JPMorgan Chase a demandé la même chose à des milliers de membres de son personnel.

Dans l’état de Washington, où l’épidémie de coronavirus a déjà fait 22 morts, plusieurs entreprises technologiques, dont Amazon, Microsoft, Google et Facebook, ont demandé à leur personnel de travailler de la maison.

Pour en savoir plus, lire l’article d’IT World Canada, une publication soeur de Direction Informatique :

How IT leaders can prepare for COVID-19 challenges

Tags: Amazon