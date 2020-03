COVID-19 : un hackathon mondial lancé jeudi

Fanny Bourel - 25/03/2020

En partenariat avec l’OMS, Facebook, Microsoft, Twitter, TikTok, Slack, Pinterest et plusieurs autres entreprises technologiques vont participer à un hackathon mondial destiné à trouver des solutions pour freiner la pandémie de COVID-19.

Baptisé #BuildforCOVID19, ce hackathon commencera jeudi.

Les développeurs ont jusqu’au 30 mars pour soumettre leurs projets. Les noms des propositions retenues seront annoncés le 3 avril.

L’OMS et d’autres experts en santé guideront les développeurs en les informant des défis les plus urgents en cette période de crise.

Les projets soumis devront entrer dans l’une de ces six catégories : santé, soutien aux populations vulnérables comme les aînés et les personnes immunodéprimées, aide aux entreprises afin qu’elles puissent transposer leur modèle d’affaires en ligne, lutte contre l’isolement social et le manque de connexion entre les gens, développement d’outils pour permettre l’éducation en ligne, divertissement et autre.

Plus de détails sont disponibles sur le site covid-global-hackathon.devpost.com.

« J’ai bon espoir que des prototypes et des idées utiles naîtront de ce [hackathon] », a déclaré Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, dans un message publié sur son compte Facebook.

Tags: Facebook