Cogeco rachète DERYtelecom

Marie Pâris - 22/10/2020

Cogeco Communications vient d’annoncer l’acquisition par sa filiale canadienne Cogeco Connexion du troisième câblodistributeur au Québec, DERYtelecom, pour 405 millions de dollars.

Établie à Saguenay, DERYtelecom offre des services d’Internet, de télévision et de téléphonie à environ 100 000 clients dans plus de 200 municipalités de plusieurs régions du Québec, notamment dans l’Estrie, Lanaudière, la Montérégie et les Laurentides.

Les activités régionales de DERYtelecom au Québec sont très semblables à celles de Cogeco. Les deux entreprises projettent ainsi que des synergies annuelles d’environ trois millions de dollars seront graduellement réalisées la première année en intégrant les activités et en réalisant des économies d’échelle.

DERYtelecom pourra sa part tirer parti de l’expertise de Cogeco dans les produits et ventes pour renforcer son offre de services, accroître sa clientèle et ses revenus.

Pour Cogeco, huitième câblodistributeur en importance en Amérique du Nord, cette acquisition est l’occasion d’élargir sa zone de couverture en milieu rural en étendant son réseau, notamment via les programmes de soutien gouvernementaux dont DERYtelecom a reçu des fonds.

« L’acquisition de DERYtelecom permettra à Cogeco Connexion d’accroître sa présence dans des régions adjacentes à sa zone de couverture au Québec, a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications, par communiqué. Nos succès dans l’intégration d’entreprises de câblodistribution régionales, comme le démontrent nos cinq acquisitions réalisées aux États-Unis et au Canada au cours des cinq dernières années, témoignent de notre engagement à fournir une connectivité supérieure aux communautés régionales et rurales. »

Mardi, Cogeco a officiellement refusé une nouvelle offre de rachat non-sollicitée de Rogers et Altice USA. Dimanche, les partenaires avaient bonifié de 800 millions de dollars leur offre de 10,3 milliards de dollars présentée au début septembre.

