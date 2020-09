Cogeco investit 4,5 M$ pour étendre ses services Internet

Marie Pâris - 10/09/2020

Cogeco Connexion vient d’annoncer un investissement de 4,5 millions de dollars dans l’expansion de son réseau vers les municipalités de Vals-des-Monts, Lac à la Truite et Lac Rond, afin de leur offrir ses services d’Internet à haute vitesse.

En déployant la fibre sur une distance de 173 kilomètres, Cogeco Connexion pourra connecter respectivement 4 500 foyers à Val-des-Monts et près de 500 pour Lac à la Truite et Lac Rond.

Les résidents de Val-des-Monts, Lac à la Truite et Lac Rond pourront bénéficier de toute la gamme de services de Cogeco, y compris les services de télévision et d’Internet haute vitesse flexibles avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à plus de 1GB et une capacité de transfert de données illimitée sur la plupart des forfaits.

Cet investissement s’inscrit dans l’engagement de Cogeco Communications, dont Cogeco Connexion est une filiale, d’investir plus d’un milliard de dollars sur une période de quatre ans dans l’exploitation et l’expansion de son réseau de fibre coaxial à large bande, afin de poursuivre son développement et d’étendre sa couverture Internet haute vitesse régionale au Québec et en Ontario.

« Nous demeurons engagés à offrir les meilleurs services à nos clients et à rencontrer les plus hauts standards de connectivité et de fiabilité, contribuant ainsi au désir de notre société d’offrir le meilleur accès la connectivité à nos communautés », a dit Frédéric Perron, Président de Cogeco Connexion.

Tags: Canada