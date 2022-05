CGI parmi les meilleures firmes de conseil en management selon Forbes

Renaud Larue Langlois - 12/05/2022

Pour une deuxième année consécutive, CGI a été nommée par le magazine Forbes comme l’une des meilleures firmes de conseil en management aux États-Unis. Le classement reconnaît les capacités complètes de CGI et son bilan continu à offrir des services-conseils stratégiques en TI et en management à des clients des secteurs commerciaux et publics.

« Nous sommes honorés de figurer parmi les grandes firmes de conseil en gestion aux États-Unis encore une fois cette année, a déclaré George Schindler, président et chef de la direction. Nos conseillers en management aux États-Unis comme à l’échelle mondiale collaborent avec des chefs de la direction et des leaders des fonctions d’affaires et des TI pour définir et exécuter des stratégies axées sur leurs objectifs afin d’accélérer la création de valeur et la croissance durables pour leurs organisations. »

Fondée en 1976, CGI compte aujourd’hui 84 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l’entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions. Au cours du dernier exercice financier, l’entreprise a généré des revenus de 12,13 milliards de dollars canadiens.

Aux États-Unis, CGI offre des services-conseils à des clients du secteur commercial, y compris des services financiers, de l’énergie et des services publics, du commerce de détail, des communications, de la santé et des sciences de la vie, comme des marchés gouvernementaux fédéraux, d’États et locaux.

Les leaders d’entreprise ont recours à la liste annuelle de Forbes pour les aider à évaluer les firmes de conseil en gestion alors que la demande pour des services-conseils continue de croître, tous secteurs confondus.

Lire aussi :

CGI acquiert Harwell Management

Alithya en lice pour les prix OCTAS

Mandat de CGI Federal auprès du DOJ aux États-Unis

Tags: CGI