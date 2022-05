Alithya en lice pour les prix OCTAS

Renaud Larue Langlois - 09/05/2022

On apprenait aujourd’hui par voie de communiqué qu’Alithya, une entreprise de Montréal spécialisée en transformation numérique est en nomination quatre fois pour des prix OCTAS dans le cadre de la 35e édition du concours organisé par le Réseau Action TI qui aura lieu le 8 juin prochain. Chaque année, le jury et le public couronnent les projets qui mettent à profit les technologies de l’information et le numérique dans la province de Québec.

Deux projets ont été retenus. Le premier « La Fabrique aux automatisations de la Banque Nationale » est en lice pour deux OCTAS : le prix Coup de cœur du public ainsi que dans la catégorie « Transformation des processus – Grandes entreprises ».

Le projet permet à l’institution financière d’automatiser ses processus en infrastructures et ses opérations. Les automatisations créées permettent dorénavant à la Banque Nationale d’amorcer la création d’efficience pour entraîner une amélioration continue. Le projet comporte des éléments de transformation numérique, de migration vers le nuage et de virtualisation de son écosystème.

Le second projet retenu est l’application BénéClic du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU) à Montréal qui est, lui aussi, dans la course pour être couronné dans la catégorie Coup de cœur du public ainsi que dans la catégorie « Culture et société ».

L’application BénéClic permet au CHU Sainte-Justine d’optimiser les moments heureux que peuvent vivre les enfants malades en leur offrant un jumelage rapide à des bénévoles selon leurs intérêts. Son succès repose en grande partie sur la communication entre les équipes d’Alithya et du service bénévole du CHU Sainte-Justine.

Lire aussi :

Alithya acquiert Vitalyst, financée par PKP et IQ

Alithya obtient un mandat ministériel au Québec

Le Québec fait bonne figure aux Channel Innovation Awards

Tags: Alithya