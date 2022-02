Mandat de CGI Federal auprès du DOJ aux États-Unis

Dominique Lemoine - 01/02/2022

CGI Federal devra gérer et maintenir des systèmes informatiques financiers et de gestion de procédures du département de la Justice aux États-Unis.

L’entreprise CGI, qui se spécialise en services-conseils et intégration de systèmes de technologies de l’information et qui est basée à Montréal, affirme que ce mandat s’inscrit dans une commande d’une valeur potentielle de 133,9 millions de dollars sur cinq ans, ainsi que dans le cadre d’un accord d’achat général de 250 millions de dollars.

« L’entente vise à rationaliser et à normaliser les processus et les procédures du département [Department of Justice ou DOJ] », selon CGI.

En ayant recours à son produit Momentum, CGI sera responsable de superviser les programmes Unified Financial Management System et Unified Asset Management System au sein de services du département, respectivement pour la gestion de ressources financières et d’actifs.

L’accord d’achat général prévoit notamment la transformation numérique du département, l’automatisation robotique des processus, l’automatisation de la mise à l’essai et la migration vers l’infonuagique.

CGI Federal est la filiale de CGI auprès des organismes fédéraux des États-Unis, en particulier dans les domaines militaire, du renseignement et des activités civiles.

