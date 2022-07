CGI acquiert plus de 90 % du capital d’Umanis

Renaud Larue Langlois - 19/07/2022

CGI inc. et Umanis SA annoncent que dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée, CGI France a acquis près de 2,5 millions actions d’Umanis, détenant dorénavant un total de 16 983 876 actions représentant 91,54 % du capital et au moins 91,42 % des droits de vote de la société.

CGI France a par ailleurs l’intention de demander prochainement la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire au même prix que celui de l’offre publique d’achat simplifiée, soit 17,15 € par action. En conséquence, le cours de bourse de l’action Umanis est suspendu depuis le 14 juillet 2022.

Umanis est une entreprise de services spécialisée dans les données, le numérique et les solutions d’entreprise. Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 246 millions d’euros, elle opère depuis plus de 30 ans, principalement sur le marché français. Son expertise couvre cinq domaines : big data et intelligence artificielle, Infrastructure et infonuagique, expérience numérique, Intégration de solutions métiers et BPO. Son siège social est à Paris et la société compte environ 3 000 collaborateurs en France, en Espagne, au Luxembourg, au Maroc et en Suisse.

« Nous sommes heureux d’avoir franchi cette étape décisive dans l’acquisition d’Umanis, a déclaré Laurent Gerin, Président, Ouest et Sud de l’Europe de CGI. Nos équipes ont hâte de commencer à travailler ensemble pour apporter toujours plus de valeur à nos clients. Nous sommes confiants dans notre capacité à nous mettre rapidement en ordre de marche en vue du démarrage de notre nouvel exercice financier ».

« Nous sommes ravis du succès de l’offre publique d’achat simplifiée qui visait la totalité des actions d’Umanis, ajoute Olivier Pouligny, Directeur général d’Umanis. Nous sommes déjà pleinement mobilisés sur les prochaines étapes afin de procéder à une intégration efficace qui garantira le maintien de l’excellence du service apporté à nos clients et leur permettra de bénéficier de l’ensemble des capacités de CGI. »

Lire aussi :

Certification UiPath Service Network pour CGI

Changements à la haute direction de CGI

CGI parmi les meilleures firmes de conseil en management selon Forbes

Tags: acquisition