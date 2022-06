Certification UiPath Service Network pour CGI

Renaud Larue Langlois - 30/06/2022

CGI vient de décrocher la certification UiPath Service Network (USN) pour ses capacités avancées d’automatisation robotique des processus, confirmant sa position de en tant que leader mondial d’intégration de systèmes d’automatisation intelligente.

Grâce à cette certification USN d’UiPath, l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’automatisation d’entreprise, CGI fait maintenant partie d’un réseau de partenaires de prestation de services qui mettent en œuvre les solutions et les centres d’excellence d’automatisation robotique des processus d’UiPath avec le même niveau de savoir-faire et de qualité que les professionnels de la multinationale. En tant que partenaire Diamant d’UiPath, CGI utilise cette technologie pour générer de la valeur et obtenir des résultats durables à l’échelle et au rythme appropriés.

Les organisations de tous les secteurs investissent de plus en plus dans l’automatisation robotique des processus pour élaborer de nouveaux modèles d’exploitation numériques, favoriser l’efficacité à l’échelle de l’entreprise, réduire les coûts, transformer l’expérience client et citoyen et augmenter les revenus, indique CGI dans un communiqué. « La plus récente étude La voix de nos clients CGI, qui présente les résultats d’entrevues menées auprès de 1 700 leaders des secteurs d’activité et marchés géographiques où CGI exerce ses activités, révèle que l’automatisation robotique des processus est l’un des trois principaux investissements en innovation prévus pour les trois prochaines années. »

« Nous sommes heureux d’obtenir cette nouvelle accréditation d’UiPath. Elle démontre une fois de plus notre envergure mondiale et notre capacité à fournir des services-conseils en automatisation d’entreprise et une expertise technique. Les vastes capacités d’automatisation intelligente de CGI, qui peuvent être fournies à proximité ainsi que par l’entremise d’un solide réseau mondial de prestation de services, permettent à nos clients d’accroître leur productivité et d’atteindre une meilleure agilité commerciale », a déclaré David Tierno, vice-président, Alliances stratégiques de CGI.

Lire aussi :

Déploiement important pour CGI Federal aux États-Unis

Changements à la haute direction de CGI

CGI parmi les meilleures firmes de conseil en management selon Forbes

Tags: certification