Changements à la haute direction de CGI

Renaud Larue Langlois - 27/05/2022

CGI annonce aujourd’hui la nomination de François Boulanger à titre de président et chef des opérations. Présentement vice-président exécutif et chef de la direction financière, il assumera ses nouvelles fonctions à compter du 1er octobre. Steve Perron, l’actuel vice-président principal et contrôleur corporatif le remplacera dans ses présentes fonctions.

« Les nominations de François et de Steve à ces nouveaux rôles reflètent leur profonde compréhension des activités de CGI et de l’industrie des services en technologie de l’information (TI) », a souligné George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, François Boulanger aura à superviser les opérations de CGI au Canada, l’unité Secteur privé et gouvernements locaux aux États-Unis, les centres d’excellence mondiaux de prestation de services de l’Asie-Pacifique et les solutions de propriété intellectuelle (PI) mondiales.

Jean-Michel Baticle, également président et chef des opérations, continuera à superviser les opérations dans l’Ouest et le Sud de l’Europe, le Nord-ouest et Centre-est de l’Europe, en Finlande, en Pologne et aux pays baltes ainsi qu’en Espagne, en Italie et en Amérique latine. Quant aux opérations établies en Scandinavie et au Centre de l’Europe, au Royaume-Uni et en Australie et au sein du gouvernement fédéral américain, elles continueront à relever de George Schindler. Par ailleurs, la fonction Relations avec les investisseurs relèvera désormais directement de George Schindler.

François Boulanger possède plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie des services professionnels et en technologies de l’information (TI). Il s’est joint à CGI il y a 24 ans et a occupé de nombreux postes de leadership avant d’être nommé chef de la direction financière en 2014.

Steve Perron compte 30 ans d’expérience dans l’industrie des services professionnels et en TI. Entré au service de CGI il y a 23 ans, il a occupé de nombreux postes de direction en finances, avant d’être nommé contrôleur corporatif en 2019. Il se joindra au comité exécutif de CGI et relèvera directement de George Schindler.

CGI est une firme indépendante de services-conseils en technologie de l’information et en management. La société fondée en 1976 compte aujourd’hui 84 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l’entreprise offre un vaste portefeuille de services et de solutions.

