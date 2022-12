Balado Hashtag Tendances, 8 décembre 2022 — Âgisme chez SpaceX, une voiture volante, reconnaissance faciale dans les aéroports et Amazon offre 2 $ par mois à certains clients

Balado Hashtag Tendances, 8 décembre 2022 — Cette semaine : L’âgisme chez SpaceX, une voiture volante dès 2025, la reconnaissance faciale dans tous les aéroports américains et des clients d’Amazon pourraient recevoir 2 $ par mois.

L’âgisme chez SpaceX

John Johnson, un ex ingénieur principal en fabrication d’éléments optiques de la société aérospaciale d’Elon Musk, SpaceX a déposé une plainte pour discrimination fondée sur l’âge auprès de l’État de Washington, alléguant qu’il a été privé à plusieurs reprises d’opportunités offertes à des collègues plus jeunes et moins expérimentés et qu’il a été licencié lorsqu’il s’est plaint au service des ressources humaines de l’entreprise et à son chef de l’exploitation.

Johnson avait 58 ans lorsqu’il a été embauché et a déclaré qu’il avait été régulièrement démis de ses responsabilités après avoir subi une opération au dos en raison d’un incident lié au travail, selon un affidavit, examiné par The Guardian. Johnson demande à la commission des droits de l’homme de l’État de Washington d’enquêter sur ses allégations, après quoi elle pourra choisir de déposer des accusations contre l’entreprise. Alternativement, la commission pourrait opter pour une enquête plus large, s’il est démontré que les faits allégués par Johnson démontrent une tendance généralisée de discrimination chez SpaceX.

Une voiture volante dès 2025

Alef Aeronautics, une startup soutenue par un investisseur de Tesla, a annoncé le lancement d’une voiture qui serait capable de décoller dans les airs verticalement et de voler comme un hélicoptère sur une distance de plus de 170 km sur une seule charge. De plus, la société a révélé qu’elle prévoyait de livrer ces véhicules d’ici 2025. CNBC rapporte que le modèle A d’Alef coûtera 300 000 $ et que les préventes sont actuellement ouvertes, les clients intéressés pouvant ne payer qu’un acompte de 150 $ pour s’inscrire sur la liste d’attente, ou 1 500 $ pour un place « prioritaire » sur la liste.

Le plan de conception de la voiture comprend une carrosserie en fibre de carbone avec un dessus ouvert en forme de maille qui abrite quatre hélices de chaque côté. Une fois que la voiture commencera à voler verticalement, le véhicule tournera sur le côté, le cockpit à deux places pivotant, permettant aux hélices de le diriger comme un drone volant surdimensionné.

La reconnaissance faciale dans tous les aéroports américains

La TSA, l’agence américaine de la sécurité des transports, pourrait étendre le projet pilote de son système d’identification par reconnaissance faciale pour inclure tous les aéroports du pays l’année prochaine. À l’heure actuelle, le système est actuellement utilisé dans 16 aéroports nationaux à travers les États-Unis.

Selon les rapports d’Insider et du Washington Post, l’utilisation par la TSA de la technologie controversée, qui repose sur des « photos en direct » comparées à la photo de votre permis de conduire, a été initialement déployée à l’aéroport Ronald Reagan de Washington en raison de la Covid-19.

Depuis son introduction, elle a été étendue à l’aéroport international de Los Angeles, à l’aéroport de Dallas-Fort Worth et à l’aéroport international d’Orlando. La technologie est actuellement au choix des passagers qui doivent se présenter à un kiosque, insérer leur carte d’identité et faire numériser leur visage. Les passagers peuvent également choisir le processus de contrôle standard de la TSA s’il le préfèrent.

Des clients d’Amazon pourraient recevoir 2 $ par mois

Certains utilisateurs d’Amazon seront invités à gagner 2 $ par mois pour avoir accepté de partager leurs données de trafic avec l’entreprise via le programme de vérification des publicités. Amazon suivra les annonces que les participants ont vues, où ils les ont vues et l’heure de la journée à laquelle elles ont été vues. Cela inclut les propres publicités d’Amazon et les publicités de tiers sur la plate-forme, a rapporté Business Insider.

Selon Amazon, ce programme aidera l’entreprise à offrir aux clients des expériences publicitaires plus personnalisées qui reflètent ce qu’ils ont déjà acheté. Les clients qui n’ont pas été invités peuvent être ajoutés à une liste d’attente et potentiellement participer plus tard, a déclaré un porte-parole d’Amazon à Business Insider.

Écoutez également :

