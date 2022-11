Balado Hashtag Tendances, 24 novembre 2022 — Nouveautés Google, difficultés d’Alexa, Tumblr utilise ActivityPub et la diplomatie de l’AI.

Balado Hashtag Tendances, 24 novembre 2022 — Cette semaine : De nouvelles fonctionnalités pour Google, les difficultés d’Alexa, Tumblr utilise désormais le protocole ActivityPub et la diplomatie dans l’intelligence artificielle.



De nouvelles fonctionnalités pour Google

Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour ses applications Search, Lens, Shopping et Maps. Entre autres, la recherche multiple permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches à l’aide d’images et de texte. Par exemple, elle peut être utilisée pour trouver des restaurants qui servent des repas spécifiques dans une zone à l’aide d’une photo d’un plat.

Par ailleurs, Google Lens Translate pourra bientôt traduire du texte superposé à des arrière-plans complexes. Quant à Google Shopping, l’application propose désormais d’essayer des chaussures par le biais de la réalité augmentée. Cette fonctionnalité superpose l’image des chaussures essayées par-dessus celles que l’on porte.

Finalement, Google Maps peut désormais utiliser la réalité augmentée pour superposer des informations en temps réel sur les lieux et les événements à proximité.

Les difficultés d’Alexa

Des pertes croissantes et des suppressions d’emplois massives sont source de problèmes pour l’assistant vocal Alexa d’Amazon. L’unité Worldwide Digital d’Amazon, qui comprend les haut-parleurs intelligents Echo et la technologie vocale Alexa, a enregistré une perte d’exploitation de plus de 3 milliards de dollars au cours du premier trimestre de cette année.

Une grande majorité des pertes étaient liées à Alexa et à d’autres appareils. La division Alexa est désormais la cible privilégiée de licenciements au sein de l’entreprise. Le vice-président principal d’Amazon pour les appareils et les services a néanmoins affirmé dans un communiqué que la société restait attachée à Alexa et continuerait d’investir dans la technologie.

Tumblr utilise désormais le protocole ActivityPub

Tumblr, un réseau social qui a connu un regain de popularité dans la foulée de l’acquisition et de la prise de contrôle de Twitter par le milliardaire Elon Musk, ajoute la prise en charge d’ActivityPub, le protocole social qui alimente Mastodon et d’autres applications.

Le protocole de réseau social décentralisé alimente plusieurs services de réseaux sociaux comme Mastodon, Pixelfed et PeerTube. La mise en œuvre fera de Tumblr une partie d’un réseau social décentralisé plus large. ActivityPub permet aux utilisateurs de posséder leurs propres nœuds et d’interagir avec les utilisateurs sur d’autres applications utilisant le protocole. Les utilisateurs peuvent se trouver et se suivre sans avoir à créer de nouveaux comptes pour chaque service.

La diplomatie dans l’intelligence artificielle

Des chercheurs de Meta, la société mère de Facebook, ont créé une intelligence artificielle qui maîtrise la diplomatie. En effet, le Cicero AI développé par Meta AI peut atteindre des performances de niveau humain dans le jeu de stratégie Diplomacy. Il s’agit d’un jeu qui nécessite de profondes compétences en négociation interpersonnelle, ce qui implique que Cicero a acquis une maîtrise de la langue suffisante pour gagner la partie.

La technologie pourrait être utilisée pour atténuer les barrières de communication entre les humains et l’intelligence artificielle ou encore pour alimenter des jeux vidéo où les personnages non jouables (PNJ) peuvent parler comme des humains.

