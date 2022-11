Balado Hashtag Tendances, 17 novembre 2022 — Jeff Bezos donne son argent, des puces champignons, licencié par Meta en arrivant au Canada et le chaos chez Twitter

Balado Hashtag Tendances, 17 novembre 2022 — Cette semaine : Jeff Bezos prévoit donner tout son argent, des puces faites de champignons, un employé licencié par Meta après être déménagé au Canada et les plus petits joueurs profitent du chaos chez Twitter.



Jeff Bezos prévoit donner tout son argent

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, prévoit donner la majorité de sa fortune évaluée à quelque 124 milliards de dollars au cours de sa vie. Dans une interview avec CNN, il a déclaré qu’il prévoyait consacrer l’essentiel de sa richesse à la lutte contre le changement climatique et au soutien des personnes qui peuvent aider à combler les profondes divisions sociales et politiques.

C’est la première fois que Bezos annonce son intention de donner la majeure partie de son argent. Bezos a engagé 10 milliards de dollars sur 10 ans, soit environ 8 % de sa fortune actuelle, dans le Bezos Earth Fund. Certaines de ses priorités incluent la réduction de l’empreinte carbone du ciment et de l’acier de construction, l’incitation des régulateurs financiers à prendre en compte les risques liés au climat et la construction de puits de carbone naturels à base de plantes.

Des puces faites de champignons

Croyez-le ou non, une équipe de scientifiques a trouvé un moyen de fabriquer des puces et des piles à l’aide de peau de champignon. Ce nouveau matériau cherche à remplacer les polymères plastiques utilisés pour fabriquer les substrats sur lesquels reposent les puces. Selon un article du New Scientist, des scientifiques de l’Université Johannes Kepler de Linz, en Autriche, ont essayé d’utiliser la peau d’un champignon pour agir comme substrat électronique biodégradable.

Lorsque les chercheurs ont extrait et séché la peau, ils ont découvert qu’elle était souple, qu’elle était un bon isolant et qu’elle pouvait supporter des températures de plus de 200°C. Si elle est tenue à l’écart de l’humidité et des rayons UV, la peau pourrait durer des centaines d’années, ce qui indique qu’elle pourrait dépasser la durée de vie d’un appareil électronique. Plus important encore, le matériau peut également se décomposer dans le sol en environ deux semaines, ce qui le rend plus écologique.

Un employé licencié par Meta après être déménagé au Canada

Un employé de Meta dit qu’il a été licencié de l’entreprise deux jours seulement après avoir déménagé de l’Inde au Canada pour le travail. L’ingénieur logiciel indien a écrit dans un article sur LinkedIn la semaine dernière qu’il était l’un des nombreux employés touchés par les licenciements massifs de Meta, le laissant sans emploi.

Ce n’est pas la première fois que Meta licencie quelqu’un suite à une réinstallation, un autre ingénieur logiciel ayant déménagé de l’Inde au Canada avait été licencié deux jours avant de commencer.

Les licenciements massifs au bureau de Meta au Canada surviennent huit mois seulement après que l’entreprise eut annoncé son intention d’ouvrir un centre d’ingénierie basé à Toronto qui créerait plus de 2 000 emplois.

Les plus petits joueurs profitent du chaos chez Twitter

En raison du chaos absolu qui règne chez Twitter, les petits sites de réseaux sociaux voient une recrudescence d’utilisateurs. Ainsi, Tumblr, fondé en 2007, a récemment attiré quelques grands noms comme Ryan Reynolds et Lynda Carter.

Pour à la fois calquer Twitter et jouer sur l’un des sujets les plus brûlants du moment sur le Web, Tumblr a déployé sa propre coche bleue. Les coches, appelées Tumblr Important Blue Internet Checkmark, ne font absolument rien pour le compte de l’utilisateur et ajoutent simplement deux coches bleues à côté de ses messages. Il n’y a pas non plus d’abonnements. Les coches peuvent être obtenues moyennant un paiement unique de 8 $.

