Balado Hashtag Tendances, 1er décembre 2022 — L’IA qui écrit du code, les usines Foxconn vont mal, Alexa raconte des histoires et des graphismes plus rapide grâce à l’IA

Balado Hashtag Tendances, 1er décembre 2022 — Cette semaine : l’intelligence artificielle pour écrire du code, des problèmes dans les usines d’iPhone de Foxconn, Alexa crée des histoires pour enfants et l’intelligence artificielle accélère les graphismes par ordinateur.

L’intelligence artificielle pour écrire du code

Google travaillerait sur un nouveau projet secret qui enseigne à l’intelligence artificielle à écrire et à réparer du code. L’outil en question utilise l’apprentissage automatique pour entraîner le code à écrire, réparer et se mettre à jour.

Le projet a été initié au sein de l’unité de recherche X d’Alphabet, la société mère de Google. Baptisé Pitchfork, il fait désormais partie d’un nouveau groupe de Google Labs nommé AI Developer Assistance Team. Son objectif initial était de créer un outil capable de mettre à jour la base de code Python de Google vers une version plus récente.

Selon des documents internes consultés par Insider, l’outil est conçu pour apprendre les styles de programmation et écrire du nouveau code basé sur ces apprentissages.

Le projet fait partie d’une poussée plus large de Google vers « l’intelligence artificielle générative », qui utilise des algorithmes pour créer des images, des vidéos, du code, etc. Cela pourrait avoir de profondes implications pour l’avenir de l’entreprise et les développeurs qui écrivent du code.

Des problèmes dans les usines d’iPhone de Foxconn

Des manifestations ont éclaté dans l’usine d’iPhone de Foxconn à Zhengzhou, en Chine. Les manifestations ont commencé après que les travailleurs eurent appris que le paiement des primes serait retardé. Des images des manifestations sur les réseaux sociaux montrent des travailleurs se heurtant à la police anti-émeute et à des fonctionnaires en tenue de protection contre les matières dangereuses.

Le mécontentement des travailleurs provient également du fait qu’ils ont été contraints de vivre et de travailler sur place en raison des contrôles stricts reliés à la pandémie de Covid-19 mis en place par Foxconn.

En outre, plus de 20 000 employés de Foxconn ont démissionné parce qu’ils n’avaient pas reçu leurs primes et parce qu’ils craignent de plus en plus une épidémie de Covid-19 dans l’usine.

Foxconn a offert aux travailleurs une indemnité de départ équivalant à jusqu’à deux mois de salaire pour les travailleurs qui souhaitaient quitter l’entreprise. Jusqu’à 30 % de la production pourrait être perdue.

La production de l’iPhone 14 prend déjà du retard à l’approche des fêtes de fin d’année. Apple a émis un avertissement selon lequel la disponibilité de l’iPhone 14 Pro sera très limitée pendant la période des soldes des fêtes.

Alexa crée des histoires pour enfants

Une nouvelle fonctionnalité d’Alexa exploite l’intersection de l’intelligence artificielle et de la créativité. En effet, « Create with Alexa » est une nouvelle fonctionnalité disponible sur certains appareils Echo Show qui crée des histoires immersives à raconter au coucher des enfants à l’aide de l’intelligence artificielle.

Le système utilise l’intelligence artificielle conversationnelle et générative pour créer des histoires, des images et de la musique pour une expérience d’histoire animée au coucher. La fonctionnalité peut être activée en disant « Alexa, crée une histoire ». Les utilisateurs peuvent personnaliser le cadre, le ton, les personnages et la musique de l’histoire.

L’intelligence artificielle accélère les graphismes par ordinateur

Une nouvelle intelligence artificielle accélère les graphismes par ordinateur jusqu’à 5 fois. Appelée DLSS 3 (pour Deep Learning Super Sampling), la technologie combine la mise à l’échelle d’image alimentée par l’intelligence artificielle et la génération de multitrames optiques.

Elle combine des images séquentielles avec un champ de flux optique utilisé pour prédire les changements entre les images, puis elle place les images générées par l’intelligence artificielle entre les images rendues traditionnellement. DLSS 3 peut accélérer les performances de plus de 500 % dans certains jeux.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 24 novembre 2022 — Nouveautés Google, difficultés d’Alexa, Tumblr utilise ActivityPub et la diplomatie de l’AI

Hashtag Tendances, 17 novembre 2022 — Jeff Bezos donne son argent, des puces champignons, licencié par Meta en arrivant au Canada et le chaos chez Twitter

Hashtag Tendances, 10 novembre 2022 — Coupures de personnel chez Twitter et Meta, le jeu sur les téléphones intelligents et fin du plastique chez Sony

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.