Balado Hashtag Tendances, 3 novembre 2022 — Musk acquiert Twitter et propose un abonnement payant, le studio de jeu Onoma ferme ses portes et les résultats de Google déçoivent

Balado Hashtag Tendances, 3 novembre 2022 — Cette semaine : Elon Musk acquiert finalement Twitter, apporte des changements à la haute direction et lance un nouveau type d’abonnement payant, fermeture du studio de jeux vidéo montréalais Onoma et des résultats désastreux pour Google.



Elon Musk acquiert finalement Twitter

Elon Musk a officiellement pris possession de Twitter contre 44 milliard de dollars américains et il a immédiatement licencié Parag Agrawal, qui avait succédé au cofondateur Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter. Musk a également licencié le directeur financier Ned Segal, Vijaya Gadde, chef des politiques d’entreprise, Sean Edgett, chef du contentieux et la directrice de la clientèle Sarah Personnette.

Suite à l’acquisition jeudi dernier, Musk a tweeté « L’oiseau est libéré », suggérant que la plate-forme aura désormais moins de limites sur le contenu, ce que Musk envisage depuis un certain temps déjà. Cependant, il a ajouté qu’il voulait empêcher la plate-forme de devenir une chambre d’écho pour la haine et la division, a rapporté Reuters.

Musk a également déclaré qu’il n’avait pas acheté Twitter pour gagner plus d’argent, mais « pour essayer d’aider l’humanité, qu’il aime ». Il aurait toutefois proposé des idées pour réduire les coûts et augmenter les revenus. Les gouvernements et les entreprises pourraient ainsi se voir facturer un montant minimal pour utiliser la plate-forme, et il pourrait y avoir des suppressions d’emplois

Un abonnement Twitter payant

Quelques jours plus tard, Musk a annoncé mardi le lancement d’un abonnement payant qui permettrait aux utilisateurs de faire vérifier leur compte comme étant authentique et d’être moins exposés à la publicité.

Cet abonnement, au coût de 8 dollars américains par mois, est appelé à remplacer l’abonnement Twitter Blue qui n”offrait la vérification du compte qu’à certains abonnés tels que les gouvernements, les entreprises et les personnalités politiques.

Musk a demandé à son équipe d’ingénierie de travailler dès maintenant sur cette nouvelle fonctionnalité. Il a par ailleurs précisé que d’autres avantages seront associés à ce compte. Ainsi, les détenteurs verront leurs gazouillis affichés en priorité et ils pourront diffuser messages vidéo et audio plus long.

Fermeture du studio de jeux vidéo montréalais Onoma

Seulement trois semaines après avoir annoncé qu’elle renommait le studio de jeu montréalais Square Enix en Onoma, CDE Entertainement, qui en est propriétaire, annonce sa fermeture. Le studio a notamment travaillé ces dernières années sur des jeux mobiles de niveau AAA, dont Hitman Go, Lara Croft Go, Hitman Sniper et Deus Ex Go. Le studio travaillait aussi sur un jeu en réalité augmentée de Space Invaders.

Selon La Presse, CDE Entertainment ne voyait pas de possibilités de rentabilité intéressantes pour le jeu mobile, domaine dans lequel s’était spécialisé Square Enix Montréal. Le communiqué annonçant la fermeture du studio précise que les 200 employés concernés « seront pleinement appuyés à travers leur transition ».

Selon Bloomberg, cela fait partie d’un programme plus large de réduction des dépenses. L’agence révèle en effet qu’Eidos-Montréal (une autre filiale de CDE) a déjà réduit la portée d’un projet qui n’a pas été rendu public, et se prépare à en annuler un autre. CDE Entertainment s’apprêterait en outre à s’associer à Microsoft pour concevoir de nouveaux jeux, notamment tirés de la franchise Fable développée par le studio britannique Playground Games.

Des résultats désastreux pour Google

Le rapport sur les résultats financiers de Google fait état de résultats à couper le souffle : le bénéfice trimestriel de la société a ainsi chuté de 27 % par rapport au même trimestre l’an dernier. Bien que les revenus de Google aient augmenté de 6 %, atteignant 69,1 milliards de dollars américains, ils sont néanmoins inférieurs à la croissance de 41 % enregistrée au troisième trimestre 2021.

Le bénéfice de la société est passé de 18,9 milliards de dollars à 13,9 milliards de dollars en l’espace d’un an. La société a cité un ralentissement de son activité publicitaire, qui constitue le pain quotidien de Google. Il semble que l’équipe de direction ait vu cela venir. Au cours des mois précédents, le PDG de Google, Sundar Pichai, a appelé à une réforme de la productivité, demandant aux employés de l’entreprise d’être plus « axés sur la mission » et plus « efficaces ».

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 27 octobre 2022 — YouTube amélioré, serrure Apple, menaces de Meta et poursuite contre Google

Hashtag Tendances, 20 octobre 2022 — Netflix avec pubs, une botte robotisée, DuckDuckGo pour MacOS et la main-d’oeuvre d’Amazon

Hashtag Tendances, 13 octobre 2022 — Le casque Meta Quest Pro, les ratés d’Apple, des Tweets modifiables et un studio PlayStation à Montréal

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.