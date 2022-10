Balado Hashtag Tendances, 27 octobre 2022 — YouTube amélioré, serrure Apple, menaces de Meta et poursuite contre Google.

Balado Hashtag Tendances, 27 octobre 2022 — Cette semaine : Des nouvelles fonctionnalités pour YouTube, une serrure Apple, Meta menace de bloquer les nouvelles au Canada et le Texas poursuit Google.



Des nouvelles fonctionnalités pour YouTube

Le site de partage de vidéos YouTube déploie ces jours-ci de nouveaux changements au design de son interface. Les modifications incluent le pincement pour agrandir ou rapetisser, une recherche précise dans une vidéo avec un aperçu plus utilisable, un mode ambiant qui assortit les couleurs d’arrière-plan de l’application aux vidéos visionnées, un mode sombre plus sombre et des boutons au nouveau look.

La fonctionnalité de pincement pour agrandir ou rapetisser était déjà disponible pour les abonnés YouTube Premium depuis août dernier ; elle l’est maintenant pour tous.

L’application offre enfin une recherche précise, qui permet de « rembobiner » (ou d’avancer rapidement) les vidéos vers un emplacement précis. Lorsque qu’on utilise la fonctionnalité de défilement, YouTube ouvre maintenant une vue image par image, ce qui facilite grandement la recherche et la visualisation d’un segment précis d’une vidéo.

Une serrure Apple

Une nouvelle serrure de porte d’entrée appelée Lock+ fait son apparition dans les boutiques Apple aux États-Unis. L’appareil, qui se vend 329 $ américains, peut être déverrouillé par un appareil iPhone ou Apple Watch en se servant de la technologie de communication en champ proche et de jetons sécurisés pour déverrouiller la porte en y approchant simplement l’appareil.

Des clés virtuelles peuvent être envoyées par messagerie texte à d’autres personnes et les utilisateurs peuvent automatiser le verrouillage de la porte. Outre cette serrure de porte d’entrée, Apple a également fait l’annonce de la Car Key pour déverrouiller les voitures qui est prise en charge par BMW et Hyundai et le la Room Key, destinée à verrouiller les portes de chambre d’hôtel.

Meta menace de bloquer les nouvelles au Canada

Meta a prévenu qu’elle empêchera les Canadiens de partager des nouvelles sur sa plateforme si le projet de loi C-18 est adopté. Le projet de loi proposé, également connu sous le nom de loi sur les informations en ligne, exige que les plateformes sociales partagent leurs revenus avec les publications d’informations locales.

Dans un article de blog, Meta a souligné que les nouvelles ne sont pas un pôle d’attraction de la plate-forme, affirmant qu’elles constituent moins de trois pour cent de ce que les gens voient. De plus, elle a fait valoir que les médias publiaient volontairement leur contenu sur la plateforme, et non parce que Facebook le demandait.

Meta a également noté que le projet de loi C-18 profite aux publications nationales plus importantes, et non aux médias locaux qu’il est censé aider.

Le Texas poursuit Google

L’état américain du Texas a déposé une plainte contre Google alléguant que l’entreprise collecte des données auprès de millions d’utilisateurs sans le consentement approprié de ceux-ci. La plainte indique que la société a interdit la collecte de données biométriques sans consentement préalable et éclairé.

La plainte condamne les pratiques de collecte de données de Google, alléguant que l’entreprise se sert de ses utilisateurs comme des « vaches à lait traites à des fins lucratives ». La collecte des données concernait plusieurs services Google, notamment Google Photos, l’Assistant Google et les appareils domestiques intelligents. Selon Reuters, Google entend se défendre en faisant valoir que la collecte de données peut être désactivée par les utilisateurs.

