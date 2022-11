Google ouvre son nouveau bureau de Montréal et versera 2,75 M$ pour soutenir l’écosystème technologique et la formation aux compétences numériques du Québec

Une vingtaine d’années après son arrivée au Québec, Google Canada célèbre l’ouverture officielle de l’espace Google Viger, un bureau axé sur la durabilité au centre-ville de Montréal. Et dans le but de renforcer le soutien à l’écosystème technologique du Québec, la société s’engage à verser 2,75 M$, incluant le maintien du soutien à Mila, l’élargissement des cours des certificats de carrière Google, et l’octroi de subventions Google.org à Digital Moment, NPower Canada et à d’autres organismes sans but lucratif locaux.

« Depuis nos débuts en 2004 où trois ingénieurs constituaient l’ensemble de notre présence, le nouveau bureau accueille une variété d’équipes qui travaillent sur certains des produits et services les plus cruciaux offerts par Google dans le monde, de la cybersécurité à la recherche sur l’IA, en passant par Chrome et Cloud », explique Fabrice Jaubert, responsable du site de Montréal pour Google Canada. « Le bâtiment historique modernisé rend hommage à Montréal en reflétant l’essence de cinq des quartiers les plus appréciés de la ville: la Petite Italie, Le Village, Le Plateau, le Quartier chinois et le Vieux-Port. Il comprend des œuvres d’art soigneusement produites par des artistes locaux et a été conçu selon les dernières normes de durabilité LEED Gold. »

Google annonce en outre un nouveau financement de 1,5 M$ à l’Institut québécois d’intelligence artificielle Mila afin de contribuer à soutenir des projets de recherche fondamentaux en intelligence artificielle (IA) dans des domaines tels que l’IA pour l’humanité, les changements climatiques et l’agriculture durable. Un soutien sera également apporté pour accroître la participation des étudiants et des professeurs issus de groupes sous-représentés dans les carrières de recherche en informatique.

« L’investissement continu de Google dans l’IA au Québec et envers Mila témoigne de la force des partenariats privés, publics et universitaires qui permettent aux meilleurs chercheurs de faire progresser les applications responsables de l’IA dans tous les secteurs. L’engagement continu de Google envers la communauté de chercheurs de Mila et nos initiatives en matière d’équité, de diversité et d’inclusion confirme la position de leader mondial du Québec en matière d’IA, permettant la recherche de pointe, la croissance et l’innovation. » a déclaré Valérie Pisano, présidente et directrice générale de Mila.

D’autre part, Google annonce l’octroi d’une subvention Google.org à Digital Moment (anciennement Kids Code Jeunesse) pour le lancement du projet québécois de littératie numérique, un programme visant à doter les enseignants et les élèves du primaire et du secondaire de compétences numériques. Google.org accordera également une subvention à NPower Canada pour offrir les certificats de carrière Google au Québec.

Finalement, afin d’aider les chercheurs d’emploi du Québec à acquérir les compétences techniques et numériques requises sur le marché du travail actuel, Google offre maintenant les certificats de carrière Google en gestion de projet et en soutien des TI en français.