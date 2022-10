Balado Hashtag Tendances, 13 octobre 2022 — Le casque Meta Quest Pro, les ratés d’Apple, des Tweets modifiables et un studio PlayStation à Montréal

Balado Hashtag Tendances, 13 octobre 2022 — Le nouveau casque de réalité virtuelle de Meta, les ratés du système de détection de collisions d’Apple, on peut maintenant modifier un Tweet après l’envoi et le premier studio PlayStation au Canada.



Le nouveau casque de réalité virtuelle de Meta

Dans le cadre de l’événement Meta Connect, Meta a dévoilé son très attendu casque de réalité virtuelle Meta Quest Pro. Doté d’une pile deux fois plus puissante que son prédécesseur, le casque offre une meilleure ergonomie que ce dernier. Des bloqueurs de lumière latéraux peuvent être installés pour une meilleure immersion dans le métavers.

Outre la technologie d’audio spatialisé, le casque est muni de capteurs d’expressions faciales, qui transposent les sourcils froncés et autres mouvements du visage sur l’avatar dans le métavers. Il est également pourvu d’une caméra montrant l’environnement réel autour de la personne qui le porte qui offre des images en couleurs et en haute résolution, ce qui n’était pas le cas avec le modèle précédent.

L’appareil sera offert au Canada à compter du 25 octobre et il se détaille à partir de 2 300 $ canadiens.

Les ratés du système de détection de collisions d’Apple

Le nouveau système de détection de collision d’Apple, qu’on retrouve sur certains appareils tels que le iPhone 14 ou l’Apple Watch Series 8, Ultra ou SE et qui alerte les proches et les autorités lors d’un accident de voiture, semble connaître quelques ratés.

Ainsi, des personnes qui ont activé ce mode sur leur appareil et qui sont montées à bord d’un manège en chute libre dans un parc d’attractions de l’Ohio ont eu la surprise de voir leurs proches et les services d’urgences locaux alertés d’une collision grave, selon le Wall Street Journal.

Le journal a recensé six appels du genre. Dans l’un d’entre eux, on entend un message automatisé disant : « Le propriétaire de cet iPhone a eu un grave accident de voiture et ne répond pas à son téléphone. » En arrière-plan, on entend le son du parc d’attractions.

On peut maintenant modifier un Tweet après l’envoi

Un bouton « modifier » est maintenant disponible aux utilisateurs payants de Twitter dans un nombre restreint de pays. Les abonnés au service Twitter Blue – qui coûte cinq dollars par mois – au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande peuvent désormais corriger jusqu’à cinq fois un gazouillis dans les 30 minutes suivant sa publication, a précisé la société californienne.

La fonctionnalité avait été testé avec succès au début de septembre. Twitter a par ailleurs déclaré que le déploiement de la fonctionnalité se fera « bientôt » aux États-Unis. Les lecteurs d’un tweet modifié sont avisés au moyen d’une icône représentant un stylo et ils peuvent consulter l’historique des modifications.

Le but de ce nouveau bouton est de rendre l’envoi d’un tweet « plus accessible et moins stressant », a déclaré Twitter.

Premier studio PlayStation au Canada

Il se nomme Haven Studios, il est dirigé par Jade Raymond et confondé avec des anciens de Google Stadia et c’est le premier studio PlayStation au Canada qui a été inauguré jeudi dernier à Montréal.

« La bienveillance crée la voie pour la créativité et la réussite », a déclaré Mme Raymond. L’entreprise compte une centaine d’employés dont le tiers est affecté à l’apprentissage machine, à l’intelligence artificielle et à l’infonuagique.

Par ailleurs, un programme de stages et une bourse d’études avec l’École des arts numériques, de l’animation et du design ont été mis sur pied.

On ne connaît pas encore la date de lancement de la « nouvelle propriété intellectuelle multijoueur qui bâtira un monde systémique et évolutif » qui sera issue de ce nouveau studio.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 6 octobre 2022 — Musk acquiert Twitter, l’IA génère des vidéos, Google réinvente la recherche et fin de Google Stadia

Hashtag Tendances, 29 septembre 2022 — Des livres bannis, Google s’adresse aux employés et l’intelligence artificielle

Hashtag Tendances, 22 septembre 2022 — La fin pour Pentium et Celeron, plus de pub dans l’App store, un pirate informatique arrêté et la fortune de Zuckerberg fond

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.