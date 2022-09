Balado Hashtag Tendances, 22 septembre 2022 — La fin pour Pentium et Celeron, plus de pub dans l’App store, un pirate informatique arrêté et la fortune de Zuckerberg fond

Balado Hashtag Tendances, 22 septembre 2022 — Cette semaine : Intel abandonne les marques Pentium et Celeron, de nouveaux emplacements publicitaires dans le App store d’Apple, la police ontarienne neutralise un pirate informatique et la fortune de Mark Zuckerberg diminue.



Intel abandonne les marques Pentium et Celeron

Après avoir utilisé les marques Celeron et Pentium depuis les années 1990, Intel annonce qu’elles sont appelées à disparaître. La société remplacera en effet les deux noms de marque pour les puces d’ordinateurs portables bas de gamme en faveur du nom « Intel Processor », plus simple, à partir de 2023. Cette décision contribuera à « simplifier » la gamme, a déclaré le vice-président d’Intel, Josh Newman.

Les marques Core, Evo et vPro, quant à elles, resteront. Intel n’a pas précisé comment elle gérera l’image de marque des processeurs de bureau, qui incluent toujours des modèles Celeron et Pentium sortis lancés année.

La décision n’est pas surprenante. Les noms Celeron et Pentium sont synonymes de processeurs bas de gamme depuis des années, et les différences pratiques pour les utilisateurs ont été au mieux modestes. Par ailleurs, les gens qui achètent des ordinateurs portables d’entrée de gamme ne recherchent pas une marque spécifique comme leurs homologues passionnés. Ici, le prix et les fonctionnalités de base sont les plus importants.

De nouveaux emplacements publicitaires dans le App store d’Apple

Apple prévoit offrir de nouveaux « emplacements » publicitaires dès la période des fêtes, selon un message envoyé aux développeurs plus tôt cette semaine, les invitant à une session en ligne pour les encourager à acheter des publicités. Apple élargit son offre publicitaire, qui se concentre sur son App Store, a indiqué CNBC. Au cours des dernières années, l’offre publicitaire de l’entreprise a été limitée à un emplacement dans l’onglet « Recherche » de l’App Store et un sur la page des résultats de recherche.

Cependant, avec les nouvelles opportunités annoncées, les développeurs pourront bientôt promouvoir leurs applications sur l’App Store pour plus d’engagement avec les clients. Le message aux développeurs ne précisait pas exactement où les nouveaux emplacements publicitaires seraient proposés, mais en juillet, Apple a annoncé qu’elle prévoyait élargir son menu. L’extension comportait un emplacement d’annonces sur l’onglet « Aujourd’hui », qui est la première page de l’App Store, ainsi qu’un emplacement sponsorisé supplémentaire sur les pages de produits d’applications.

La police ontarienne neutralise un pirate informatique

Les forces de l’ordre canadiennes ont apparemment perquisitionné un pirate informatique quelque peu prolifique et saisi ses biens. Selon Aubrey Cottle, un pirate informatique canadien se disant associé au collectif hacktiviste Anonymous, la Police provinciale de l’Ontario aurait saisi son équipement, notamment des ordinateurs, des téléphones et des serveurs.

De plus, il a été expulsé de son domicile et serait maintenant sans abri. Cottle avait bénéficié d’une certaine popularité sur TikTok, où il partageait certaines de ses activités de piratage. Il avait revendiqué la responsabilité de quelques violations de données, notamment la fuite des données du site de financement participatif chrétien GiveSendGo.

La fortune de Mark Zuckerberg diminue

Les investissements de Mark Zuckerberg dans le métavers lui ont coûté très cher. Sa fortune a diminué de moitié environ, chutant de 71 milliards de dollars jusqu’à maintenant cette année. Avec une fortune de 56 milliards de dollars, il se classe au 20 ème rang des milliardaires mondiaux, sa position la plus basse depuis 2014. La fortune de Zuckerberg était de 142 milliards de dollars en septembre 2021, lorsque les actions de la société ont atteint 382 dollars. En octobre, Zuckerberg a présenté Meta et a renommé la société, en changeant le nom de Facebook.

Depuis son changement de nom, l’entreprise a connu quelques difficultés. En février, la société n’a révélé aucune croissance du nombre d’utilisateurs mensuels de Facebook, déclenchant un effondrement historique du cours de son action et réduisant la fortune de Zuckerberg de 31 milliards de dollars, parmi les plus fortes baisses de richesse en une journée jamais enregistrées.

