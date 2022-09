Partenariat consolidé entre CGI et UiPath

CGI, une entreprise indépendante de services-conseils en TI et en management, et UiPath, une société de logiciels d’automatisation d’entreprise, annoncent un partenariat consolidé pour proposer davantage de services d’automatisation en mode délégué aux clients de CGI.

L’objectif de ce partenariat est de permettre à UiPath et à CGI d’aider les clients « à intégrer l’automatisation d’entreprise dans l’ensemble des secteurs d’activité et à se concentrer sur les résultats d’affaires escomptés ».

CGI Accel360, le nouveau service de CGI d’automatisation en tant que service, permet une intégration et une utilisation rapide de l’automatisation, grâce à un modèle d’abonnement par lequel CGI gère les licences, le développement de l’automatisation, et le soutien, précise CGI dans un communiqué. Les clients tirent parti du répertoire d’actifs sectoriels en automatisation de CGI conçus pour générer des résultats d’affaires et accélérer la rentabilité. De plus, un modèle de gestion déléguée élimine les coûts initiaux ainsi que les problèmes de ressources et d’intégration technologique.

« Le partenariat avec UiPath améliore nos capacités en intelligence artificielle et en automatisation, pour aider nos clients à se concentrer sur leurs grands objectifs d’affaires pendant que CGI conçoit, entretient et soutient leur modernisation par l’automatisation », a expliqué Steve Starace, vice-président principal, Est des États-Unis de CGI. « Nous proposerons CGI Accel360 aux entreprises qui souhaitent adopter et adapter l’automatisation plus rapidement et facilement, tout en améliorant l’expérience employé et client. »

« Les entreprises souhaitent se concentrer sur les besoins de leurs clients, l’accélération de la mise sur le marché de leurs produits, et la modernisation de leurs technologies. L’automatisation d’entreprise permet des économies de temps et d’argent, afin qu’elles puissent relever ces défis de façon rapide et souple », ajoute Jay Snyder, vice-président principal et responsable mondial de la satisfaction des clients et des partenaires chez UiPath.