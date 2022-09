Slack ajoute Canvas et de nouvelles fonctionnalités pour Huddle

Dans le cadre de la conférence Dreamforce 2022, Slack a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour sa plate-forme de communication afin de prendre en charge sa fonction de QG numérique.

Pour renforcer ce rôle, Slack ajoutera Canvas, un nouvel espace permettant aux équipes de partager des ressources qui crée une « couche d’informations persistante » qui existe parallèlement aux canaux Slack.

Dans un Canvas, l’utilisateur peut partager des fichiers, des liens et du multimédia avec un groupe ou un canal spécifique. Un Canvas peut être créé en fonction de charges de travail spécifiques ou pour des canaux de communication spécifiques. Des contenus multimédias tels que des vidéos peuvent être lus dans un Canvas pour réduire les distractions, et d’autres utilisateurs peuvent ajouter des commentaires.

Bien que tout cela ressemble à un autre espace de partage de fichiers, la société affirme que le véritable avantage de Canvas réside dans le partage des flux de travail et des données. Le Canvas de Slack peut extraire des enregistrements directement du système de gestion de la relation client Customer 360 de Salesforce ainsi que de services tiers. De plus, les utilisateurs peuvent importer n’importe quel flux de travail créé dans Slack et l’exécuter dans un Canvas. Des liens vers d’autres canaux, messages et profils peuvent également être utilisés.

L’article de blog annonçant le produit indique que les futures mises à jour permettront aux utilisateurs de présenter des enregistrements sous forme de tableaux de bord interactifs dans des canevas et de les mettre à jour sans changer d’application.

Certains cas d’utilisation de Canvas incluent l’intégration, les campagnes de marketing, le suivi des briefings de la direction et le dépôt de rapports d’incident, explique la société.

Canvas sera disponible l’année prochaine.

Parallèlement à Canvas, Slack a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Slack Huddles, un outil de réunion destiné aux discussions rapides et informelles. Au lieu de devoir envoyer une invitation formelle à une réunion, Huddles est conçu pour joindre facilement ses collègues, et peut être lancé dans n’importe quel canal ou message direct. Les nouvelles fonctionnalités de Huddles incluent une fonction vidéo légère, le partage d’écran pour plusieurs personnes et des fils de messagerie. Ces fonctionnalités devraient être disponibles dans les semaines à venir.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.