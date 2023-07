L’évolution des besoins des clients, l’IA, l’automatisation et la sécurité sont la clé de l’évolution des priorités commerciales selon Salesforce

Le nouveau rapport sur l’état de l’informatique de Salesforce, publié la semaine dernière, met en évidence les principales priorités et les irritants des entreprises, sur la base d’un sondage mené auprès de plus de 4 000 leaders des TI dans le monde, dont 200 au Canada.

Le groupe interrogé s’est concentré sur la nécessité de recalibrer l’informatique pour s’adapter aux conditions économiques de plus en plus volatiles ainsi qu’à l’évolution rapide des besoins des entreprises et des clients.

En fait, 84 % des responsables informatiques affirment que leurs services doivent mieux répondre aux attentes changeantes des clients, tandis que 82 % affirment que les services informatiques doivent démontrer une meilleure valeur commerciale.

Parallèlement, ils sont mis au défi de stimuler l’efficacité, de faciliter la productivité et de moderniser leurs piles technologiques. Beaucoup se concentrent également sur la connexion des outils et des systèmes (87 %), la modernisation des systèmes existants (86 %) ainsi que la réalisation d’économies de coûts (84 %).

Mais plus de 60 % des responsables informatiques déclarent ne pas être en mesure de répondre aux demandes de l’entreprise, les indicateurs de performance clés sont recentrés sur le retour sur investissement, la rapidité et la satisfaction client.

L’alignement avec les autres services est également un objectif et un défi clés, avec seulement 35 % des responsables informatiques déclarant que leurs mesures de performance sont complètement alignées sur celles des autres services. Les secteurs de la chaîne d’approvisionnement, de la vente au détail et des soins de santé présentent les mesures informatiques et commerciales les plus alignées.

De plus, le rapport démontre que la majorité des responsables informatiques peuvent désormais expliquer comment l’intelligence artificielle (IA) peut jouer un rôle dans leurs organisations, même s’ils ne l’ont pas encore mis en œuvre. La plupart l’utilisent dans l’automatisation des processus et les paramètres du service client. Fait intéressant, les services informatiques utilisant l’automatisation rapportent une moyenne de 1,9 heure économisée par semaine et par employé, révèle l’étude.

Plus de 86 % des responsables informatiques pensent également que l’IA générative, qui continue de proliférer dans tous les secteurs, jouera un rôle de premier plan dans leur organisation dans un avenir proche, mais les inquiétudes concernant ses risques sont tout aussi élevées. Plus de 60 % des responsables informatiques sont préoccupés par l’éthique de l’IA générative et 62 % sont préoccupés par ses impacts sur leur carrière.

De plus, le rapport démontre que la demande de développement d’applications monte en flèche, mais seulement un quart (26 %) des services informatiques sont en mesure de prendre en charge toutes les demandes. Par conséquent, 77 % des services informatiques utilisent des outils « low-code » et « no-code », ainsi que des stratégies composables, afin de rationaliser les délais de développement.

Mais alors que les applications prolifèrent dans une entreprise, le manque de connectivité entre elles est un problème croissant, révèle le rapport. 80 % des responsables informatiques affirment que les défis d’intégration ont ralenti les initiatives de transformation numérique. Ils prévoient également de dépenser en moyenne 4,7 millions de dollars américains par an en efforts d’intégration personnalisée, soit 31 % de plus que leur estimation de 3,6 millions de dollars américains en 2022.

La sécurité reste un défi majeur pour les entreprises, près de 70 % des responsables informatiques notant qu’ils ont du mal à concilier les objectifs commerciaux et de sécurité.

Mais même au milieu de vents contraires économiques, les équipes informatiques continuent de faire des investissements clés dans un éventail de tactiques pour lutter contre les cybercriminels. Près de 90 % s’attendent à une augmentation des investissements en sécurité au cours des 18 prochains mois.

Alors que les réglementations sur la confidentialité des données évoluent et deviennent plus strictes dans un paysage de menaces en pleine expansion, les responsables informatiques se concentrent également sur la conformité. Plus de 85 pour cent disent qu’ils connaissent parfaitement et respectent les réglementations applicables.

D’autres domaines d’intérêt clés pour les responsables informatiques selon le rapport incluent :

Le développement durable – Soixante-dix-neuf pour cent des responsables informatiques affirment que leur entreprise s’est fixé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont 91 % sont sur la bonne voie pour les atteindre. Les efforts de DEI – Quatre-vingt-sept pour cent des services informatiques ont des efforts de recrutement et de rétention DEI (diversité, équité et inclusion), qui, selon 64 % d’entre eux, sont très efficaces.

Le rapport complet (en anglais) est disponible ici (inscription requise).

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.