Salesforce lance Slack GPT et s’associe à Accenture pour l’IA générative

À l’occasion de son récent événement World Tour NYC, Salesforce a lancé Slack GPT, une intelligence artificielle (IA) conversationnelle native pour Slack qui, selon la société, « offrira la possibilité d’utiliser des intégrations d’applications d’IA génératives, différents modèles de langage et la possibilité d’exploiter des informations sécurisées sur les données clients depuis Customer 360 et Data Cloud. Et elle fonctionnera avec Einstein GPT pour libérer la puissance du CRM et des données conversationnelles afin de rendre chaque organisation plus productive. »

La nouvelle IA, affirme la société, fournira des fonctionnalités telles que des résumés de conversation et une aide à la rédaction dans Slack. Elle est personnalisable pour utiliser un grand modèle de langage (LLM) au choix du client et permet à une organisation de créer des flux de travail sans-code alimentés par l’IA à l’aide de Workflow Builder.

Récemment publié, Slack Canvas – un endroit permanent dans Slack où les équipes peuvent créer, organiser et partager des ressources commerciales essentielles – recevra également une assistance par l’IA.

Seule l’application Claude d’Anthropic pour Slack est actuellement disponible, tandis que les capacités d’IA natives de Slack GPT sont actuellement en développement, l’application ChatGPT pour Slack est en version bêta, l’application Einstein GPT pour Slack est en développement et Workflow Builder avec les connecteurs Slack GPT AI sera disponible cet été.

Toujours lors de l’événement à New York, Salesforce a annoncé son intention de collaborer avec Accenture pour accélérer le déploiement de l’IA générative pour le CRM. Ensemble, les entreprises ont l’intention de « créer un centre d’accélération pour l’IA générative qui fournit aux organisations la technologie et l’expérience dont elles ont besoin pour faire évoluer Einstein GPT – l’IA générative de Salesforce pour le CRM – afin de les aider à augmenter la productivité des employés et à transformer les expériences client ».

« L’IA générative a un énorme potentiel pour transformer la façon dont les entreprises interagissent avec les clients et stimuler la croissance de l’entreprise », a déclaré Bill Patterson, vice-président exécutif et directeur général, Applications C360, Salesforce.

« Accenture et Salesforce ont ensemble des années d’expérience en IA et jouent un rôle essentiel pour garantir que les clients tirent le meilleur parti de cette technologie. Nous voulons nous unir pour apporter l’expertise visionnaire et technique nécessaire pour ouvrir de nouvelles possibilités pour le CRM basé sur l’IA et les données, entraînant une transformation profonde des interactions avec les clients. ».

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.